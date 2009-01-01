Yasal mülkiyet

İç mimar Lütfi Büyüktopbaş ve ressam Pınar Partanaz tarafından kurulan Zift Design, aktif olarak iç mimari tasarım ve uygulama hizmeti veren İstanbul merkezli bir tasarım ve sanat firmasıdır. Günümüze kadar pek çok fuar, sergide iç mimari proje, mobilya tasarımı ve sanat eserleriyle yer alan Zift Design, bir çok tasarım ödülüne sahiptir. Tasarımcı ve sanatçı birlikteliğinden doğan deneyim bilgi ve özenle her türlü yaşam alanını yaratmayı sürdürüyor.