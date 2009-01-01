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- istanbul
- Şirket ödülleri
- -2012 Design Turkey Tasarım Yarışması,
ABCile finalist -2010 İMOB İstanbul Mobilya Fuarı Tasarım Yarışması
izile üçüncülük ödülü -2009 İMOB İstanbul Mobilya Fuarı Tasarım Yarışması
- Adres
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Güneşli sk., 21-A
34736 Istanbul
Türkiye
+90-2163736864 www.ziftdesign.com
İç mimar Lütfi Büyüktopbaş ve ressam Pınar Partanaz tarafından kurulan Zift Design, aktif olarak iç mimari tasarım ve uygulama hizmeti veren İstanbul merkezli bir tasarım ve sanat firmasıdır. Günümüze kadar pek çok fuar, sergide iç mimari proje, mobilya tasarımı ve sanat eserleriyle yer alan Zift Design, bir çok tasarım ödülüne sahiptir. Tasarımcı ve sanatçı birlikteliğinden doğan deneyim bilgi ve özenle her türlü yaşam alanını yaratmayı sürdürüyor.