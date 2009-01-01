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Zift Design
Tasarımcılar Istanbul
Genel Bakış 2Projeler (2) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

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    • Düş Kutuları, Zift Design Zift Design SanatSanat Eserleri
    Düş Kutuları, Zift Design Zift Design SanatSanat Eserleri
    Düş Kutuları, Zift Design Zift Design SanatSanat Eserleri
    +1
    Düş Kutuları
    Yacht, Questa e La Vita 30 M, Zift Design Zift Design Modern Odalar
    Yacht, Questa e La Vita 30 M, Zift Design Zift Design Modern Odalar
    Yacht, Questa e La Vita 30 M, Zift Design Zift Design Modern Odalar
    +1
    Yacht, Questa e La Vita 30 M
    Hizmetler
    • Mimari Tasarım
    • iç Mimari Tasarım
    • Proje ve Uygulama
    • Mimari ve iç mimarı Danışmanlık Hizmetleri
    • Anahtar Teslim Projeler
    • Proje Yönetimi ve Yönetim Danışmanlığı
    • Uygulama Kontrolorlüğü
    • Mobilya Tasarımı
    • Kişiye özel Mobilya Tasarımı
    • Sanat Mobilyası Tasarımı ve Uygulama
    • Sanat Çalışmaları
    • Hepsini göster: 11 hizme
    Hizmet alanları
    istanbul
    Şirket ödülleri
    -2012 Design Turkey Tasarım Yarışması, ABC ile finalist -2010 İMOB İstanbul Mobilya Fuarı Tasarım Yarışması iz ile üçüncülük ödülü -2009 İMOB İstanbul Mobilya Fuarı Tasarım Yarışması
    Adres
    Güneşli sk., 21-A
    34736 Istanbul
    Türkiye
    +90-2163736864 www.ziftdesign.com
    Yasal mülkiyet

    İç mimar Lütfi Büyüktopbaş ve ressam Pınar Partanaz tarafından kurulan Zift Design, aktif olarak iç mimari tasarım ve uygulama hizmeti veren İstanbul merkezli bir tasarım ve sanat firmasıdır. Günümüze kadar pek çok fuar, sergide iç mimari proje, mobilya tasarımı ve sanat eserleriyle yer alan Zift Design, bir çok tasarım ödülüne sahiptir. Tasarımcı ve sanatçı birlikteliğinden doğan deneyim bilgi ve özenle   her türlü yaşam alanını yaratmayı sürdürüyor.

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