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Şema Mimarlık (Sema Architecture)
İç Mimarlar Istanbul
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Projeler

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    • ORYAPARK Örnek Daire, Şema Mimarlık (Sema Architecture) Şema Mimarlık (Sema Architecture) Ev İçiAksesuarlar & Dekorasyon
    ORYAPARK Örnek Daire, Şema Mimarlık (Sema Architecture) Şema Mimarlık (Sema Architecture) Ev İçiAksesuarlar & Dekorasyon
    ORYAPARK Örnek Daire, Şema Mimarlık (Sema Architecture) Şema Mimarlık (Sema Architecture) Ev İçiAksesuarlar & Dekorasyon
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    ORYAPARK Örnek Daire

    1982 yılında Yüksek Mimar Fuat Kınıkoğlu

    tarafından kurulan Şema Mimarlık, 20 yıldan uzun bir süredir Türkiye’nin sayısız ilinde ve yurt dışında birçok önemli projeye imza atmıştır. 

    Şema Mimarlık, İç Mimar Elif Kınıkoğlu sürecinde müşterilerine ağırlıklı olarak üç ana bölümde hizmet vermektedir. Bunlar ‘’iç mimari ve uygulama projeleri’’, ‘’mobilya tasarım ve üretimi’’ ve ‘’danışmanlık’’ hizmetleridir. Sur Yapı, Dumankaya İnşaat, Ege Yapı, İnanlar İnşaat, DKY İnşaat ve Şua İnşaat proje ve tasarım hizmeti verilmiş bazı firmalardır. Alışveriş merkezleri, sosyal tesisler, örnek daireler, satış ofisleri, rezidans, otel, lobi ve tüm ortak alanlar, yönetici ofisleri ve müstakil konut projeleri Şema Mimarlık’ın çizgisiyle fark edilen özellikli ilgi alanlarıdır.

    Şema Mimarlık, son yıllarda, inşaat sektörünün önemli firmaları için tasarladığı örnek daireleri ve satış ofisleri ile dikkat çekmektedir. Sur Yapı Exen Projesi örnek daireleri, Dumankaya İnşaat Konsept Halkalı, Modern Vadi ve Sancaktepe Mozaik Projeleri örnek daireleri, Oryapark, Ege Yapı Batışehir örnek daireleri ve satış ofisleri bunların en güzel örnekleridir.

    Seçkin Yönetici ofisleri ve konut projelerinin iç mimari uygulamaları Elif Kınıkoğlu imzası taşımaktadır.

    Hali hazırda yapı sektöründeki önemli firmalar ve mimarlık ofisleri ile beraber gerçekleştirdiği işleri ve diğer tüm özel projeleri ile Şema Mimarlık, sektörde emin adımlarla ilerlemekte ve piyasadaki yerini her geçen gün sağlamlaştırmaktadır. Hizmetlerimiz, vasıflarımız ve çalışmakta olduğumuz önde gelen Türk inşaat firmaları, Şema Mimarlık’ın iç mimari ve dekorasyon alanında önemli bir yer almasını sağlamıştır. Şu anda devam etmekte olan işlerimizin başında DKY Kartal ve Ada Projesi ve Oryapark sosyal tesisleri, Si Yapı Smart City örnek dairesi, Ferko Ilgaz Mountain Resot Oteli ve Tahincioğlu Nidapark tarafından Bağdat Caddesi sahil şeridinde hayata geçirilen 9 adet kentsel dönüşüm projesini sağlayabiliriz.

    Yaptığımız işe olan inancımıza dair ipuçlarını iş portföyümüzde bulabilirsiniz.

    Hizmetler
    • İç mimari ve uygulama projeleri
    • mobilya tasarım ve üretimi ve danışmanlık
    Hizmet alanları
    istanbul
    Adres
    Suadiye Mah. Yalı Apt. Su Yanı Sokak No. 5 D: 6 Kadıköy
    34740 Istanbul
    Türkiye
    +90-2166587303 semamimarlik.com
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