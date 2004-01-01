Alp Nuhoğlu

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ÜRÜN TASARIMCISI-TASARIM YÖNETMENİ
Bir fikre, bir temaya göre tasarımı yapılan ve belirli fikirler ışığında düzenlenerek mekana dikkat çekici, göz alıcı bir güzellik katan mobilyalar her zaman tercih edilmiştir.
Pratik bir ev yaşamı için ev dekorasyonunu ve evinizin genel tasarımını fonksiyonel olacak şekilde yapmalısınız. Mobilyaların fonksiyonel seçilmesi, dekorasyon fikrinin işlevsel olması gibi detayları doğru bir şekilde hayata geçir…
Mobilya herhangi bir iç tasarımda büyük rol oynar. Evinize mükemmel bir şekilde uyacak modeller arasında doğru seçimi yapmak gerçekten zor olabilir, çünkü piyasada pek çok mobilya tarzı var.