REEL AHŞAP / Mobilya tasarım,üretim ve uygulama

Ev Ofis ve İş yerleri için nitelikli ve kaliteli, ahşap mobilya tasarımı, üretimi ve dekorasyon uygulaması yapan firmadır.
- Hizmetler
- İç mekan tasarımı – Ahşap mobilya üretimi (mutfak-banyo-kapı ve iç mekanlara özel tüm ahşap ürünleri imalatı) ve Dekorasyon uygulaması
- Hizmet alanları
- istanbul
- Şirket ödülleri
- 1999 İstanbul Sanayi Odası Çevre Özendirme Ödülü / Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Kategorisinde
- Adres
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Karlıktepe Mahallesi Metal Sokak No:13 Kartal
34870 İstanbul
Türkiye
+90-2163870577 www.reelahsap.com.tr
1988 Yılından itibaren ev, ofis ve iş yeri mekanları için proje bazlı ahşap mobilya üretimi yapan firmamız kurulduğu günden bu yana kalifiye personel ve nitelikli üretim teknolojisi ile 1600 m2 kapalı alanda 25 kişilik kadrosuyla yıllardır kaliteli ve güvenilir hizmet veren bir aile şirketidir.