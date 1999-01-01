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REEL AHŞAP / Mobilya tasarım,üretim ve uygulama
Mobilya & Aksesuarlar İstanbul
Genel Bakış 7Projeler (7) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (5)
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Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • Mutfak, REEL AHŞAP / Mobilya tasarım,üretim ve uygulama REEL AHŞAP / Mobilya tasarım,üretim ve uygulama İç Dekorasyon
    Mutfak, REEL AHŞAP / Mobilya tasarım,üretim ve uygulama REEL AHŞAP / Mobilya tasarım,üretim ve uygulama İç Dekorasyon
    Mutfak, REEL AHŞAP / Mobilya tasarım,üretim ve uygulama REEL AHŞAP / Mobilya tasarım,üretim ve uygulama İç Dekorasyon
    Mutfak
    Kapı, REEL AHŞAP / Mobilya tasarım,üretim ve uygulama REEL AHŞAP / Mobilya tasarım,üretim ve uygulama İç Dekorasyon
    Kapı, REEL AHŞAP / Mobilya tasarım,üretim ve uygulama REEL AHŞAP / Mobilya tasarım,üretim ve uygulama İç Dekorasyon
    Kapı
    Yatak Oda Mobilyaları, REEL AHŞAP / Mobilya tasarım,üretim ve uygulama REEL AHŞAP / Mobilya tasarım,üretim ve uygulama İç Dekorasyon
    Yatak Oda Mobilyaları, REEL AHŞAP / Mobilya tasarım,üretim ve uygulama REEL AHŞAP / Mobilya tasarım,üretim ve uygulama İç Dekorasyon
    Yatak Oda Mobilyaları, REEL AHŞAP / Mobilya tasarım,üretim ve uygulama REEL AHŞAP / Mobilya tasarım,üretim ve uygulama İç Dekorasyon
    +4
    Yatak Oda Mobilyaları
    Antre Mobilyaları, REEL AHŞAP / Mobilya tasarım,üretim ve uygulama REEL AHŞAP / Mobilya tasarım,üretim ve uygulama İç Dekorasyon
    Antre Mobilyaları, REEL AHŞAP / Mobilya tasarım,üretim ve uygulama REEL AHŞAP / Mobilya tasarım,üretim ve uygulama İç Dekorasyon
    Antre Mobilyaları
    Banyo Mobilyaları, REEL AHŞAP / Mobilya tasarım,üretim ve uygulama REEL AHŞAP / Mobilya tasarım,üretim ve uygulama İç Dekorasyon
    Banyo Mobilyaları, REEL AHŞAP / Mobilya tasarım,üretim ve uygulama REEL AHŞAP / Mobilya tasarım,üretim ve uygulama İç Dekorasyon
    Banyo Mobilyaları, REEL AHŞAP / Mobilya tasarım,üretim ve uygulama REEL AHŞAP / Mobilya tasarım,üretim ve uygulama İç Dekorasyon
    +1
    Banyo Mobilyaları
    Salon Mobilyaları, REEL AHŞAP / Mobilya tasarım,üretim ve uygulama REEL AHŞAP / Mobilya tasarım,üretim ve uygulama İç Dekorasyon
    Salon Mobilyaları, REEL AHŞAP / Mobilya tasarım,üretim ve uygulama REEL AHŞAP / Mobilya tasarım,üretim ve uygulama İç Dekorasyon
    Salon Mobilyaları, REEL AHŞAP / Mobilya tasarım,üretim ve uygulama REEL AHŞAP / Mobilya tasarım,üretim ve uygulama İç Dekorasyon
    +1
    Salon Mobilyaları
    Hepsini göster: 7 proje

    Ev Ofis ve İş yerleri için nitelikli ve kaliteli, ahşap mobilya tasarımı, üretimi ve dekorasyon uygulaması yapan firmadır.

    Hizmetler
    İç mekan tasarımı – Ahşap mobilya üretimi (mutfak-banyo-kapı ve iç mekanlara özel tüm ahşap ürünleri imalatı) ve Dekorasyon uygulaması
    Hizmet alanları
    istanbul
    Şirket ödülleri
    1999 İstanbul Sanayi Odası Çevre Özendirme Ödülü / Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Kategorisinde
    Adres
    Karlıktepe Mahallesi Metal Sokak No:13 Kartal
    34870 İstanbul
    Türkiye
    +90-2163870577 www.reelahsap.com.tr
    Yasal mülkiyet

    1988 Yılından itibaren ev, ofis ve iş yeri mekanları için proje bazlı ahşap mobilya üretimi yapan firmamız kurulduğu günden bu yana kalifiye personel ve nitelikli üretim teknolojisi ile 1600 m2 kapalı alanda 25 kişilik kadrosuyla yıllardır kaliteli ve güvenilir hizmet veren bir aile şirketidir.

    Değerlendirmeler

    Mohama Reza
    Merhaba
    5 yıldan fazla önce
    Mustafa HURMA
    Ormanlarımızı yok etmeyelim
    6 yıldan fazla önce
    Hakan GÖKCAN
    üst segment mobilya üretimi proje firması tedarikçisi olmaktan mutluluk duyuyorum
    neredeyse 4 yıl önce
    Tüm 5 değerlendirmelerini göster
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