Artankara İçmimarlık Proje
Müşavirlik Mühendislik İnşaat Emlak Turizm Ticaret Ve Sanayi Ltd. Şti
Artankara tasarım ekibi olarak müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda günün iç mimari çizgilerini konsept anlayışını göz önünde bulundurularak en uygun fiyat,en iyi malzemeyi seçerek anahtar teslim mantığı ile hayata geçiriyoruz
- Hizmetler
- -Tasarım -Keşif
- Metraj
- Bütçe -Görselleştirme -Projelendirme -Malzeme Seçimi -Uygulama
- Hizmet alanları
- Ankara
- istanbul
- İzmir
- antalya
- trabzon
- samsun
- muğla
- balıkesir
- niğde
- kayseri
- Mersin
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- Adres
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Ahlatlıbel Mah. 1898. cadde. No: 2 incek-Çankaya
06630 Ankara
Türkiye
+90-3124891595 www.artankara.com.tr
Artankara içmimarlık genç ve dinamik kadrosu ile Kurulduğu günden itibaren her geçen gün Yükseliş ivmesi göstermekte,envanterine inşaat ta ihtiyaç olacak alet edevat ,demirbaş ve araç arttırmak ile birlikte son yıllarda depo gibi taşınmaz gayrimenkuller edinip insanlara en iyi şekilde hizmet vermeyi kendine borç bilmiştir. İçmimarlık ve inşaat sektöründe birçok elit yapılarda projelendirme ve danışmanlığın yanı sıra a' dan z' ye mantığı ile insanların ihtiyacı olacağı, yaratılacak Yapıların inşaatının her aşamasında rol almaktadır.bu bağlamda bir çok ürün grubunun bayiliğini almıştır, bunlar pvc,çatı sistemleri,parke,yapı kimyasalları ve Ankara'nın en büyük stoğuna sahip dekoratif taş bayiliği dir.