현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat
artankara içmimarlık®
İç Mimarlar Ankara
Genel Bakış 3Projeler (3) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (6)
edit edit in admin Değerlendirme iste Yeni proje
Değerlendirme iste Profili düzenle

Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • RESTAURANT PROJESİ, artankara içmimarlık® artankara içmimarlık®
    RESTAURANT PROJESİ, artankara içmimarlık® artankara içmimarlık®
    RESTAURANT PROJESİ, artankara içmimarlık® artankara içmimarlık®
    +14
    RESTAURANT PROJESİ
    restaurant projesi, artankara içmimarlık® artankara içmimarlık®
    restaurant projesi, artankara içmimarlık® artankara içmimarlık®
    restaurant projesi, artankara içmimarlık® artankara içmimarlık®
    +6
    restaurant projesi
    villa projesi, artankara içmimarlık® artankara içmimarlık®
    villa projesi, artankara içmimarlık® artankara içmimarlık®
    villa projesi, artankara içmimarlık® artankara içmimarlık®
    +6
    villa projesi

    Artankara İçmimarlık Proje

    Müşavirlik Mühendislik İnşaat Emlak Turizm Ticaret Ve Sanayi Ltd. Şti

    Artankara tasarım ekibi olarak müşterilerimizin  ihtiyaçları doğrultusunda günün iç mimari çizgilerini  konsept anlayışını göz önünde bulundurularak en uygun fiyat,en iyi malzemeyi seçerek anahtar teslim mantığı ile hayata geçiriyoruz

    Hizmetler
    • -Tasarım -Keşif
    • Metraj
    • Bütçe -Görselleştirme -Projelendirme -Malzeme Seçimi -Uygulama
    Hizmet alanları
    • Ankara
    • istanbul
    • İzmir
    • antalya
    • trabzon
    • samsun
    • muğla
    • balıkesir
    • niğde
    • kayseri
    • Mersin
    • Hepsini göster: 11 hizmet alanı
    Adres
    Ahlatlıbel Mah. 1898. cadde. No: 2 incek-Çankaya
    06630 Ankara
    Türkiye
    +90-3124891595 www.artankara.com.tr
    Yasal mülkiyet

    Artankara içmimarlık genç ve dinamik kadrosu ile Kurulduğu günden itibaren her geçen gün Yükseliş ivmesi göstermekte,envanterine inşaat ta ihtiyaç olacak alet edevat ,demirbaş ve araç arttırmak ile birlikte son yıllarda depo gibi taşınmaz gayrimenkuller edinip insanlara en iyi şekilde hizmet vermeyi kendine borç bilmiştir. İçmimarlık ve inşaat sektöründe birçok elit yapılarda projelendirme ve danışmanlığın yanı sıra a' dan z' ye mantığı ile insanların ihtiyacı olacağı, yaratılacak Yapıların inşaatının her aşamasında rol almaktadır.bu bağlamda bir çok ürün grubunun bayiliğini almıştır, bunlar pvc,çatı sistemleri,parke,yapı kimyasalları ve Ankara'nın en büyük stoğuna sahip dekoratif taş bayiliği dir.

    Değerlendirmeler

    Yavuz Selim Alpay
    Bu güne kadar bu kadar kaliteli malzeme ve işçilik görmedim. Herkese tavsiye ediyorum
    3 ay önce
    Soner şenallar
    Iyi bir isletme musteri memnuniyeti odakli calisiyorlar
    3 yıldan fazla önce
    Cagri K
    iç - dış çeşitli sert zemin ve cephe kaplama malzemeleri bulabileceğiniz bir yer. mesela taş duvar görünümlü kaplamalar ve ışıklar tuğla ürünleri var. proje ve uygulama hizmeti de veriliyor.
    yaklaşık 4 yıl önce
    Tüm 6 değerlendirmelerini göster
      Add SEO element