Yasal mülkiyet

Artankara içmimarlık genç ve dinamik kadrosu ile Kurulduğu günden itibaren her geçen gün Yükseliş ivmesi göstermekte,envanterine inşaat ta ihtiyaç olacak alet edevat ,demirbaş ve araç arttırmak ile birlikte son yıllarda depo gibi taşınmaz gayrimenkuller edinip insanlara en iyi şekilde hizmet vermeyi kendine borç bilmiştir. İçmimarlık ve inşaat sektöründe birçok elit yapılarda projelendirme ve danışmanlığın yanı sıra a' dan z' ye mantığı ile insanların ihtiyacı olacağı, yaratılacak Yapıların inşaatının her aşamasında rol almaktadır.bu bağlamda bir çok ürün grubunun bayiliğini almıştır, bunlar pvc,çatı sistemleri,parke,yapı kimyasalları ve Ankara'nın en büyük stoğuna sahip dekoratif taş bayiliği dir.