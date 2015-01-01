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MORF
Mimarlar İstanbul, Türkiye
Genel Bakış 3Projeler (3) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

Yeni proje
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    • Ankara'da Müstakil Konut, MORF MORF Bahçe havuzu Beton
    Ankara'da Müstakil Konut
    Balıkesir'de Taş Ev, MORF MORF Modern Evler
    Balıkesir'de Taş Ev, MORF MORF Modern Evler
    Balıkesir'de Taş Ev, MORF MORF Modern Evler
    +1
    Balıkesir'de Taş Ev
    Single Family House in Bursa, MORF MORF
    Single Family House in Bursa, MORF MORF
    Single Family House in Bursa, MORF MORF
    +2
    Single Family House in Bursa

    MORF, mimarlık yapmak üzere 2015 yılında kuruldu.

    Ölçeği, yeri, programı ne olursa olsun her işe yeni bir heyecanla, verileri analiz ederek, anlayarak ve bunun üzerine kendimizden ne katabiliriz diye düşünerek başlıyoruz. Üstlendiğimiz her işi yeni bir araştırma konusu olarak ele alıyor, edindiğimiz tecrübelerle yorumlayarak teslim etmeye çalışıyoruz.

    Bugüne kadar müstakil konut, iç mekan tasarımı, restorasyon işlerinin yanı sıra kentsel tasarım projeleri başarıyla sonuca ulaştırıldı.

    Hizmetler
    • Mimari Proje
    • Rölöve-Restorasyon
    • İç Mekan Tasarımı
    • Tadilat
    • Dekorasyon
    • Yenileme
    • Villa
    • Konut
    • Daire
    • Site
    • Rezidans
    • Residence
    • Hepsini göster: 12 hizme
    Hizmet alanları
    • İstanbul
    • İzmir
    • Ankara
    • Çanakkale
    • Kastamonu
    • Kütahya
    • Ordu
    • Gaziantep
    • Antalya
    • Bursa
    • Muğla
    • Bodrum
    • Asos
    • Assos
    • Kaş
    • Datça
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    • Bozcaada
    • Burgazada
    • Eskişehir
    • Sakarya
    • Kocaeli
    • Mardin
    • Balıkesir
    • Edirne
    • Tekirdağ
    • İstanbul, Türkiye
    • Hepsini göster: 28 hizmet alanı
    Şirket ödülleri
    • 19 Mayıs İzleği Kentsel Tasarım Yarışması Mansiyon Ödülü
    • İstanbul Senin Haliç Kıyıları Tasarım Yarışması İkincilik Ödülü
    Adres
    Asmalı Mescit Cad.
    34344 İstanbul, Türkiye
    Türkiye
    +90-2122929622 www.morf.com.tr
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