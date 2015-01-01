MORF, mimarlık yapmak üzere 2015 yılında kuruldu.
Ölçeği, yeri, programı ne olursa olsun her işe yeni bir heyecanla, verileri analiz ederek, anlayarak ve bunun üzerine kendimizden ne katabiliriz diye düşünerek başlıyoruz. Üstlendiğimiz her işi yeni bir araştırma konusu olarak ele alıyor, edindiğimiz tecrübelerle yorumlayarak teslim etmeye çalışıyoruz.
Bugüne kadar müstakil konut, iç mekan tasarımı, restorasyon işlerinin yanı sıra kentsel tasarım projeleri başarıyla sonuca ulaştırıldı.
- Hizmetler
- Mimari Proje
- Rölöve-Restorasyon
- İç Mekan Tasarımı
- Tadilat
- Dekorasyon
- Yenileme
- Villa
- Konut
- Daire
- Site
- Rezidans
- Residence
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- Hizmet alanları
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- Ordu
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- Bodrum
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- Assos
- Kaş
- Datça
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- Didim
- Bozcaada
- Burgazada
- Eskişehir
- Sakarya
- Kocaeli
- Mardin
- Balıkesir
- Edirne
- Tekirdağ
- İstanbul, Türkiye
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- Şirket ödülleri
- 19 Mayıs İzleği Kentsel Tasarım Yarışması Mansiyon Ödülü
- İstanbul Senin Haliç Kıyıları Tasarım Yarışması İkincilik Ödülü
- Adres
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Asmalı Mescit Cad.
34344 İstanbul, Türkiye
Türkiye
+90-2122929622 www.morf.com.tr