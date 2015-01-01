MORF, mimarlık yapmak üzere 2015 yılında kuruldu.

Ölçeği, yeri, programı ne olursa olsun her işe yeni bir heyecanla, verileri analiz ederek, anlayarak ve bunun üzerine kendimizden ne katabiliriz diye düşünerek başlıyoruz. Üstlendiğimiz her işi yeni bir araştırma konusu olarak ele alıyor, edindiğimiz tecrübelerle yorumlayarak teslim etmeye çalışıyoruz.

Bugüne kadar müstakil konut, iç mekan tasarımı, restorasyon işlerinin yanı sıra kentsel tasarım projeleri başarıyla sonuca ulaştırıldı.