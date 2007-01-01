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Edessa Tasarım İç Mimarlık ve Dekorasyon
İç Mimarlar Ankara
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Değerlendirmeler (1)
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    • Edessa Tasarım İç Mimarlık ve Dekorasyon, 2007 yılında kurulmuştur.Ahşap ve dekorasyon konusunda yenilikçi çözümler sunmaktadır. Günümüzde sürekli gelişim halinde olan malzeme çeşitliliğini, aksesuar ve mekanizmalarla size hizmet vermektedir. Var olanı kabullenmekten ziyade var olana birşeyler katmak sloganıyla hizmeti, yaşamın bir zorunlulugu olarak görmekteyiz.Değişen ve gelişen teknolojiyi hayatımızı kolaylaştırmak için azami derecede kullanmaktayız.

    Tasarım ve dekorasyonun olmazsa olmazı rölöve, tasarım, üretim ve montaj bir bütün olarak görüp ve bunun uygulamasını yapmaktayız. Bu süreçlerin birbirinden bağımsız olması düşünülemez. Bir tasarımın uygulanabilirliği tasarım aşamasında şekillenmesi zorunluluğuna önem vermekteyiz. İyi bir hizmet her zaman iyi bir teşhisin ürünüdür.

    Hizmet alanları
    Ankara
    Adres
    Ulubey Mah. Yalınç Çaddesi No: 8/2 Altındağ
    06080 Ankara
    Türkiye
    +90-5323869062 www.edessatasarim.com

    Değerlendirmeler

    Bünyamin Avcıbaşı Bünyamin Avcıbaşı
    çok başarılı
    4 yıldan fazla önce
    Proje tarihi: Ocak 2017
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