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DESSONI
İç Mimarlar Ankara
Genel Bakış 3Projeler (3) 6Yeni Fikirler (6)
Değerlendirmeler (17)
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Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • Country mutfak Dolabı, DESSONI DESSONI Klasik Evler Ahşap Ahşap rengi
    Country mutfak Dolabı, DESSONI DESSONI Klasik Evler Ahşap Ahşap rengi
    Country mutfak Dolabı, DESSONI DESSONI Klasik Evler Ahşap Ahşap rengi
    +8
    Country mutfak Dolabı
    Genç Odası, DESSONI DESSONI Modern Çocuk Odası Ahşap Ahşap rengi
    Genç Odası, DESSONI DESSONI Modern Çocuk Odası Ahşap Ahşap rengi
    Genç Odası, DESSONI DESSONI Modern Çocuk Odası Ahşap Ahşap rengi
    +4
    Genç Odası
    mutfak dolabı, DESSONI DESSONI Modern Mutfak
    mutfak dolabı

    DESSONI, 2007 yılında kurulmuştur.Ahşap ve dekorasyon konusunda yenilikçi çözümler sunmaktadır. Günümüzde sürekli gelişim halinde olan malzeme çeşitliliğini, aksesuar ve mekanizmalarla size hizmet vermektedir. Var olanı kabullenmekten ziyade var olana bir şeyler katmak sloganıyla hizmeti, yaşamın bir zorunlulugu olarak görmekteyiz.Değişen ve gelişen teknolojiyi hayatımızı kolaylaştırmak için azami derecede kullanmaktayız.Tasarım ve dekorasyonun olmazsa olmazı rölöVe, tasarım, üretim ve montaj bir bütün olarak görüp ve bunun uygulamasını yapmaktayız. Bu süreçlerin birbirinden bağımsız olması düşünülemez. Bir tasarımın uygulanabilirliği tasarım aşamasında şekillenmesi zorunluluğuna önem vermekteyiz. İyi bir hizmet her zaman iyi bir teşhisin ürünüdür.

    Hizmetler
    • Mutfak dolabı
    • ray dolap yatak odası tv ünitesi magaza dekorasyon
    Hizmet alanları
    • Mutfak dolabı
    • ray dolap yatak odası tv ünitesi magaza dekorasyon
    • raylı sistem dolaplar
    • tv ünitesi
    • mutfak dolapları
    • Ankara
    Adres
    Ulubey Mah Yalınç Cad. No: 8/2
    06100 Ankara
    Türkiye
    +90-3123510872 www.dessoni.com
    Yasal mülkiyet

    DESSONI, 2007 yılında kurulmuştur.Ahşap ve dekorasyon konusunda yenilikçi çözümler sunmaktadır. Günümüzde sürekli gelişim halinde olan malzeme çeşitliliğini, aksesuar ve mekanizmalarla size hizmet vermektedir. Var olanı kabullenmekten ziyade var olana bir şeyler katmak sloganıyla hizmeti, yaşamın bir zorunlulugu olarak görmekteyiz.Değişen ve gelişen teknolojiyi hayatımızı kolaylaştırmak için azami derecede kullanmaktayız.Tasarım ve dekorasyonun olmazsa olmazı rölöVe, tasarım, üretim ve montaj bir bütün olarak görüp ve bunun uygulamasını yapmaktayız. Bu süreçlerin birbirinden bağımsız olması düşünülemez. Bir tasarımın uygulanabilirliği tasarım aşamasında şekillenmesi zorunluluğuna önem vermekteyiz. İyi bir hizmet her zaman iyi bir teşhisin ürünüdür.

    Değerlendirmeler

    Gökhan Yüksel
    Öncelikle yazımı okuyan herkese merhabalar, edessa dekorasyon firmasına yakın zamanda  4 adet dolap yaptırdım. Antreye ve mutfağa, ilk olarak alınan ölçülerden gayet memnun kaldım,sadece antrede bulunan küçük bir dolap hariç onu da hemen hallettiler aynı gün. Birebir ölçü almışlar, ister istemez kendi evinize birşeyler yaptırıyorsunuz ve bunun hem kaliteli hem de göze hoş görünmesini istersiniz,şahsen ben öyle düşünüyorum. Bu sebepten yapılan işçilikten,müşteri memnuniyetinden,ilgi ve alakaları nedeni ile edessa firmasından memnun kaldığımı dile getirmek istedim. Firmanın ekibi, gerçekten bir dediğinizi iki etmiyorlar, şurası yamuk mu olmuş,yok efendim burası olmamış gibi söylemlerde bulunduğunuzda itiraz ettiklerini hiç duymadım ki ben çok müdahale ederim. Genel olarak memnunum, elbetteki ufak tefek eksikler oldu,hatalar oldu ama önemli olan bunların sorumluluğunu alarak hatanın düzeltilmesidir. Edessa firmasına gösterdikleri ilgi ve alakadan ötürü teşekkür ederim. Herşeyden önemli saygılı ve güvenilir insanlar. Eğer yapılan işten memnun kalırsam yorum yapacağıma söz vermiştim. Bu yorumu da o sebepten yapmış bulunmaktayım.
    3 yıldan fazla önce
    Mustafa S
    Hazır mutfak yaptırmak için alternatif olması bakımından internette gördüğümüz Edessa firması ile de iletişime geçtik. Firma yetkilisi Bünyamin Bey’den ürünler, tasarım ve yapım süreçleri, fiyat konularında detaylı ön bilgiler aldık. Değerlendirmelerimiz sonucunda mutfak işini samimi ve güvenilir bulduğumuz Edessa firmasına yaptırmaya karar verdik. Bünyamin Bey, tasarım ve ürün seçim dönemlerinin her aşamasında sabırlı ve olumlu yaklaşımlarıyla bize yardımcı oldu. Üretim ve montaj işleri belirtilen zamanda yapıldı. Her işte olabilecek montaj sonrası bazı birkaç eksiklik kısa sürede ve sorunsuz şekilde giderildi. Ortaya çıkan mutfak beklentilerimizin üzerindeydi. Sonuç olarak hizmetleri ve yaptığı işin arkasında duran tavrı nedeniyle Edessa firmasının doğru tercih olduğunu düşünüyoruz. Tavsiye edebileceğimiz bir firma.
    3 yıldan fazla önce
    Sinem Dincer
    Yıllardır bütün evimin , yazlığımın, şirketimin mobilyalarını yaptırıyorum. Trendleri yakından takip ediyorlar. Her zaman yaptıkları işin arkasında duran bir firma. Gönül rahatlığıyla mobilyalarınızı yaptırabilirsiniz.
    yaklaşık 1 yıl önce
    Tüm 17 değerlendirmelerini göster
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