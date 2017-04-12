EDESSA TASARIM İÇ MİMARLIK VE DEKORASYON

Edessa Tasarım İç Mimarlık ve Dekorasyon, 2007 yılında kurulmuştur.Ahşap ve dekorasyon konusunda yenilikçi çözümler sunmaktadır. Günümüzde sürekli gelişim halinde olan malzeme çeşitliliğini, aksesuar ve mekanizmalarla size hizmet vermektedir. Var olanı kabullenmekten ziyade var olana bir şeyler katmak sloganıyla hizmeti, yaşamın bir zorunlulugu olarak görmekteyiz.Değişen ve gelişen teknolojiyi hayatımızı kolaylaştırmak için azami derecede kullanmaktayız.Tasarım ve dekorasyonun olmazsa olmazı rölöVe, tasarım, üretim ve montaj bir bütün olarak görüp ve bunun uygulamasını yapmaktayız. Bu süreçlerin birbirinden bağımsız olması düşünülemez. Bir tasarımın uygulanabilirliği tasarım aşamasında şekillenmesi zorunluluğuna önem vermekteyiz. İyi bir hizmet her zaman iyi bir teşhisin ürünüdür.