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EDESSA TASARIM İÇ MİMARLIK VE DEKORASYON
İç Mimarlar Ankara
Genel Bakış 3Projeler (3) 6Yeni Fikirler (6)
Değerlendirmeler (12)
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Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • Country mutfak Dolabı, EDESSA TASARIM İÇ MİMARLIK VE DEKORASYON EDESSA TASARIM İÇ MİMARLIK VE DEKORASYON Ev İçiAksesuarlar & Dekorasyon Ahşap Beyaz
    Country mutfak Dolabı, EDESSA TASARIM İÇ MİMARLIK VE DEKORASYON EDESSA TASARIM İÇ MİMARLIK VE DEKORASYON Ev İçiAksesuarlar & Dekorasyon Ahşap Beyaz
    Country mutfak Dolabı, EDESSA TASARIM İÇ MİMARLIK VE DEKORASYON EDESSA TASARIM İÇ MİMARLIK VE DEKORASYON Ev İçiAksesuarlar & Dekorasyon Ahşap Ahşap rengi
    +8
    Country mutfak Dolabı
    Genç Odası, EDESSA TASARIM İÇ MİMARLIK VE DEKORASYON EDESSA TASARIM İÇ MİMARLIK VE DEKORASYON Çocuk OdasıAksesuarlar & Dekorasyon Ahşap Yeşil
    Genç Odası, EDESSA TASARIM İÇ MİMARLIK VE DEKORASYON EDESSA TASARIM İÇ MİMARLIK VE DEKORASYON Çocuk OdasıAksesuarlar & Dekorasyon Ahşap Beyaz
    Genç Odası, EDESSA TASARIM İÇ MİMARLIK VE DEKORASYON EDESSA TASARIM İÇ MİMARLIK VE DEKORASYON Çocuk OdasıÇalışma Masaları & Sandalyeler Ahşap Beyaz
    +4
    Genç Odası
    mutfak dolabı, EDESSA TASARIM İÇ MİMARLIK VE DEKORASYON EDESSA TASARIM İÇ MİMARLIK VE DEKORASYON MutfakDolap & Raflar
    mutfak dolabı

    Edessa Tasarım İç Mimarlık ve Dekorasyon, 2007 yılında kurulmuştur.Ahşap ve dekorasyon konusunda yenilikçi çözümler sunmaktadır. Günümüzde sürekli gelişim halinde olan malzeme çeşitliliğini, aksesuar ve mekanizmalarla size hizmet vermektedir. Var olanı kabullenmekten ziyade var olana bir şeyler katmak sloganıyla hizmeti, yaşamın bir zorunlulugu olarak görmekteyiz.Değişen ve gelişen teknolojiyi hayatımızı kolaylaştırmak için azami derecede kullanmaktayız.Tasarım ve dekorasyonun olmazsa olmazı rölöVe, tasarım, üretim ve montaj bir bütün olarak görüp ve bunun uygulamasını yapmaktayız. Bu süreçlerin birbirinden bağımsız olması düşünülemez. Bir tasarımın uygulanabilirliği tasarım aşamasında şekillenmesi  zorunluluğuna önem vermekteyiz. İyi bir hizmet her zaman iyi bir teşhisin ürünüdür.

    Hizmetler
    • Mutfak dolabı
    • ray dolap yatak odası tv ünitesi magaza dekorasyon
    Hizmet alanları
    • Mutfak dolabı
    • ray dolap yatak odası tv ünitesi magaza dekorasyon
    • raylı sistem dolaplar
    • tv ünitesi
    • mutfak dolapları
    • Ankara
    Adres
    Ulubey Mah Yalınç Cad. No: 8/2
    06100 Ankara
    Türkiye
    +90-3123510872 www.edessatasarim.com
    Yasal mülkiyet

    Edessa Tasarım İç Mimarlık ve Dekorasyon, 2007 yılında kurulmuştur.Ahşap ve dekorasyon konusunda yenilikçi çözümler sunmaktadır. Günümüzde sürekli gelişim halinde olan malzeme çeşitliliğini, aksesuar ve mekanizmalarla size hizmet vermektedir. Var olanı kabullenmekten ziyade var olana bir şeyler katmak sloganıyla hizmeti, yaşamın bir zorunlulugu olarak görmekteyiz.Değişen ve gelişen teknolojiyi hayatımızı kolaylaştırmak için azami derecede kullanmaktayız.Tasarım ve dekorasyonun olmazsa olmazı rölöVe, tasarım, üretim ve montaj bir bütün olarak görüp ve bunun uygulamasını yapmaktayız. Bu süreçlerin birbirinden bağımsız olması düşünülemez. Bir tasarımın uygulanabilirliği tasarım aşamasında şekillenmesi  zorunluluğuna önem vermekteyiz. İyi bir hizmet her zaman iyi bir teşhisin ürünüdür.

    Değerlendirmeler

    hatice gölge
    İstek, görüş, öneri vb en küçük ayrıntısıyla bile ilgilenen bünyamin beye sevgi ve saygıyla binlerce kez teşekkürler...
    4 gün önce
    Muhammed Avcibasi
    Başarılar
    5 ay önce
    zeliha sevim
    Hayal ettiğimiz ve isteğimiz gibi mutfak oldu. Tasarımı, zamanlaması, ilgi ve alakası ile Bünyamin Bey'e ve Edessa çalışanlarına çok teşekkür ediyoruz. Bunun yanı sıra herhangi bir sıkıntı olduğunda istediğiniz zaman arayın diyerek üzerimizde güven oluşturdu. Tavsiye ederiz.
    6 ay önce
    Tüm 12 değerlendirmelerini göster
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