Esler Koltuk

Mobilya Sektöründe önemli yer tutan İnegöl'de; uzman ekibi, profesyonel işçiliği klasik tasarımları ile ileri teknoloji ve el emeğini birleştirerek koltuk-kanepe-oturma gruplarından oluşan ürün çeşitlerimizi sizlere sunmaktan mutluyuz.

Her modelimizin yüksek proje ve özel desinatörlerle her türlü zevk ve kültüre hitap edecek şekilde araştırma ve geliştirme departmanlarında ince detaylarına kadar titizle tasarlanmaktadır.

Ürünlerimiz uluslararası taşıma standartlarına uygun görülen paketleme malzemeleriyle ambalajlanıp sevkiyata hazır bir şekilde bekletilmektedir.