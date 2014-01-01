ELiT YAPI AŞ.

Şirketimiz, Elit İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. adı altında 1988 yılında faaliyetlerine başlamıştır.
Şirketimizin kurucu ortağı olan Sayın Cem ÇELİK, ODTÜ İnşaat mühendisliği bölümü mezunudur.Tüm Türkiye’de ve özellikle Ankara’da ürettiği kaliteli projelerle adını duyurmuştur. Şirketimizin diğer ortağı Sayın Mert YILDIZHAN, eğitimini Amerika’da Southern New Hamshire University’sinde Uluslar arası İşletme, Bilgisayar Mühendisliği bölümlerinde lisans eğitimini almıştır.Yine aynı üniversitenin pazarlama ve uluslar arası işletme bölümlerinde yüksek lisans ile eğitimini tamamlamıştır. Firmamız, geçmişten günümüze güven ve özveriyle ilerlemektedir. Birçok projeyi başarıyla tamamlayan şirketimiz 2011 yılından itibaren yeni projelerine ELİTYAPI adı altında devam ettirmektedir. İşbirliği sağladığımız firmalarla çalışmalarımızı belirli bir saygınlık ve kalite çerçevesinde devam ettirmek ve tecrübelerimiz ve uzman ekibimizle müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutan, dünya standartlarına uygun kaliteli ve güvenilir hizmeti sunmak öncelikli hedefimizdir.
- Hizmetler
- İnşaat Sektöründe Her Türlü Altyapı ve Üstyapı İşleri
- Hizmet alanları
- inşaat
- yapı
- KONUT
- Ankara
- Adres
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Kemer Sokak No:14/2 Gaziosmanpaşa
06700 Ankara
Türkiye
+90-3124400043 www.elit-yapi.com
İnşaat sektörünün çeşitli alanlarında tecrübesi, çalışanları, markası ve paydaşlarının desteği ile yurt içinde gerçekleştirdiği üst düzey inşaatlarla Türkiye’de öncü ve saygın bir şirket olmak.
Uzmanlaştığımız inşaat sektöründe imza attığımız kaliteli ve güvenilir projelerle ismini ve sektördeki yerini daima sağlamlaştıran bir firma olmak.
Her türlü yeniliğe ve gelişmeye açık, ihtiyaçlara uygun hizmeti sunmak.Ticari ilişkiler bakımından güvenilir, işini tam ve eksiksiz yerine getiren, kalite bakımından da daima en iyisi olmaktır..
İlk günden bu yana kazandığımız tecrübemiz ve uzman ekibimizle, çağdaş, teknolojiye egemen, müşterilerimizin memnuniyetini üst düzeyde tutan, dünya standartlarına uygun güvenilir hizmeti sunmakvazgeçilmez iş prensibimizi oluşturmaktadır.