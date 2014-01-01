ELiT YAPI AŞ.

Yasal mülkiyet

İnşaat sektörünün çeşitli alanlarında tecrübesi, çalışanları, markası ve paydaşlarının desteği ile yurt içinde gerçekleştirdiği üst düzey inşaatlarla Türkiye’de öncü ve saygın bir şirket olmak.

Uzmanlaştığımız inşaat sektöründe imza attığımız kaliteli ve güvenilir projelerle ismini ve sektördeki yerini daima sağlamlaştıran bir firma olmak.

Her türlü yeniliğe ve gelişmeye açık, ihtiyaçlara uygun hizmeti sunmak.Ticari ilişkiler bakımından güvenilir, işini tam ve eksiksiz yerine getiren, kalite bakımından da daima en iyisi olmaktır..

İlk günden bu yana kazandığımız tecrübemiz ve uzman ekibimizle, çağdaş, teknolojiye egemen, müşterilerimizin memnuniyetini üst düzeyde tutan, dünya standartlarına uygun güvenilir hizmeti sunmakvazgeçilmez iş prensibimizi oluşturmaktadır.