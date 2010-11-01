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1 Sanat Art Management ve Müzayedecilik
Sanatçı & Zanaatkârlar Ankara
Genel Bakış 2Projeler (2) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

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    • İrfan Dönmez, 1 Sanat Art Management ve Müzayedecilik 1 Sanat Art Management ve Müzayedecilik SanatResim & Tablolar
    İrfan Dönmez, 1 Sanat Art Management ve Müzayedecilik 1 Sanat Art Management ve Müzayedecilik SanatResim & Tablolar
    İrfan Dönmez, 1 Sanat Art Management ve Müzayedecilik 1 Sanat Art Management ve Müzayedecilik SanatResim & Tablolar
    +7
    İrfan Dönmez
    SABA BAKİ, 1 Sanat Art Management ve Müzayedecilik 1 Sanat Art Management ve Müzayedecilik SanatResim & Tablolar
    SABA BAKİ, 1 Sanat Art Management ve Müzayedecilik 1 Sanat Art Management ve Müzayedecilik SanatResim & Tablolar
    SABA BAKİ, 1 Sanat Art Management ve Müzayedecilik 1 Sanat Art Management ve Müzayedecilik SanatResim & Tablolar
    +4
    SABA BAKİ

    1 Sanat, 2006 yılından beri antika ve sanat eserleri piyasasında sergi ve müzayede organizasyonları, ekspertiz, sanat yatırımı ve koleksiyon danışmanlığı ile sanatçı menajerliği deneyimleri olan Mehmet ÜNAL ve Cumhur ÇETİN tarafından kurulmuştur.1 Sanat, ülkemizde ihtiyaç duyulan ‘kurumsal sanat yöneticiliği’ yapısını oluşturmayı, sanatçı ve galeri sahiplerinin, koleksiyonerlerin faydalanabileceği farklı projeler geliştirmeyi, yeni koleksionerlerin yetişmesini sağlamayı, periyodik müzayedelerle sanat piyasasını canlı tutarak yönlendirmeyi amaçlamıştır. 1 Sanat, aynı zamanda genç ve başarılı sanatçıları destekleyen projeler üretmektedir.

    1 Sanat, ayrıca ERGÜN YILDIRIM İÇ MİMARLIK ortaklığı ile özel tasarım yaşam alanları oluşturarak sanat eserleri ile zenginleştirilmiş ve ustaca tasarlanmış mekanlar yaratılmasına yönelik projeler de geliştirmektedir.

    Hizmetler
    • Sanat eserleri ticareti
    • müzayede organizasyonları
    • sanatçı menajerliği
    • proje danışmanlığı
    Hizmet alanları
    • Sanat Eserleri ve Antika
    • Ankara
    Adres
    Barbaros Mah. John F. Kennedy Cad. 36/5 Çankaya
    06550 Ankara
    Türkiye
    +90-3124371211 www.1sanat.com
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