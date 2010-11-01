1 Sanat Art Management ve Müzayedecilik

1 Sanat, 2006 yılından beri antika ve sanat eserleri piyasasında sergi ve müzayede organizasyonları, ekspertiz, sanat yatırımı ve koleksiyon danışmanlığı ile sanatçı menajerliği deneyimleri olan Mehmet ÜNAL ve Cumhur ÇETİN tarafından kurulmuştur.1 Sanat, ülkemizde ihtiyaç duyulan ‘kurumsal sanat yöneticiliği’ yapısını oluşturmayı, sanatçı ve galeri sahiplerinin, koleksiyonerlerin faydalanabileceği farklı projeler geliştirmeyi, yeni koleksionerlerin yetişmesini sağlamayı, periyodik müzayedelerle sanat piyasasını canlı tutarak yönlendirmeyi amaçlamıştır. 1 Sanat, aynı zamanda genç ve başarılı sanatçıları destekleyen projeler üretmektedir.

1 Sanat, ayrıca ERGÜN YILDIRIM İÇ MİMARLIK ortaklığı ile özel tasarım yaşam alanları oluşturarak sanat eserleri ile zenginleştirilmiş ve ustaca tasarlanmış mekanlar yaratılmasına yönelik projeler de geliştirmektedir.