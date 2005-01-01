Ofis tasarımkonusunda uzman iç mimar kadromuzla hizmetinizdeyiz.

Tempo Ofis Mobilyaları ve Ofis Koltukları Satıcısı olan Tempo Ofis Bürotime Ataşehir , deneyimli ve uzman kadrosu, modern hizmet anlayışı ve uluslararası vizyonuyla Ataşehir’in tek büyük ofis mobilyası satış ofisidir.

Tempo Ofis 2005 yılından bugüne uzanan deneyimiyle İstanbul Ataşehir Bölgesi’nde Bürotime, fonksiyonel tasarımları ve üstün kalitesiyle modüler ofis mobilyalarının lider markası haline gelmiştir. Tempo Ofis Bireysel ve kolektif çalışma alanlarına en yaratıcı ve en yenilikçi çözümleri sunan Bürotime, sahip olduğu global vizyon, girişimci ruh ve dinamizm ile geleceğin ofislerini bugünden tasarlamayı amaçlamaktadır. Sadece Türkiye çapında değil, dünyanın dört bir yanına ihraç ettiği ürünleri ile uluslararası arenada da adından sıkça söz ettiren Bürotime, “Türkiye’nin Ulusal Markası” olmanın gururunu ve mutluluğunu yaşamaktadır. Tempo Ofis Bürotime; dinamik ve genç yapısıyla, doğru stratejiler üretip bunları uygulamadaki kararlılığıyla uzun dönemli hedeflerini 14 yıl gibi kısa bir süre içerisinde gerçekleştirip sektör liderliğine ulaşma başarısı göstermiştir. Bürotime, zirvede kalmanın zirveye ulaşmaktan daha zor olduğunu bilmekte ve faaliyetlerinin her alanında bu sorumlulukla hareket etmektedir.