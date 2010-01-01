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GN İÇ MİMARLIK OFİSİ
İç Mimarlar Istanbul
Genel Bakış 38Projeler (38) 3Yeni Fikirler (3)
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Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • İstanbul Ofis Fatih, GN İÇ MİMARLIK OFİSİ GN İÇ MİMARLIK OFİSİ Ofis Alanları & Mağazalar Ahşap Ahşap rengi
    İstanbul Ofis Fatih, GN İÇ MİMARLIK OFİSİ GN İÇ MİMARLIK OFİSİ Ofis Alanları & Mağazalar Ahşap Ahşap rengi
    İstanbul Ofis Fatih, GN İÇ MİMARLIK OFİSİ GN İÇ MİMARLIK OFİSİ Ofis Alanları & Mağazalar Ahşap Ahşap rengi
    +3
    İstanbul Ofis Fatih
    Istanbul Küçük çekmece de Fotoğraf Stüdyosu , GN İÇ MİMARLIK OFİSİ GN İÇ MİMARLIK OFİSİ Ofis Alanları & Mağazalar
    Istanbul Küçük çekmece de Fotoğraf Stüdyosu , GN İÇ MİMARLIK OFİSİ GN İÇ MİMARLIK OFİSİ Ofis Alanları & Mağazalar
    Istanbul Küçük çekmece de Fotoğraf Stüdyosu , GN İÇ MİMARLIK OFİSİ GN İÇ MİMARLIK OFİSİ Ofis Alanları & Mağazalar
    +13
    Istanbul Küçük çekmece de Fotoğraf Stüdyosu
    Yatak Odası Bakü , GN İÇ MİMARLIK OFİSİ GN İÇ MİMARLIK OFİSİ Modern Yatak Odası
    Yatak Odası Bakü , GN İÇ MİMARLIK OFİSİ GN İÇ MİMARLIK OFİSİ Modern Yatak Odası
    Yatak Odası Bakü , GN İÇ MİMARLIK OFİSİ GN İÇ MİMARLIK OFİSİ Modern Yatak Odası
    +6
    Yatak Odası Bakü
    Istanbul Nişantaşı Ofis Dekorasyonu, GN İÇ MİMARLIK OFİSİ GN İÇ MİMARLIK OFİSİ Ofis Alanları & Mağazalar
    Istanbul Nişantaşı Ofis Dekorasyonu, GN İÇ MİMARLIK OFİSİ GN İÇ MİMARLIK OFİSİ Ofis Alanları & Mağazalar
    Istanbul Nişantaşı Ofis Dekorasyonu, GN İÇ MİMARLIK OFİSİ GN İÇ MİMARLIK OFİSİ Ofis Alanları & Mağazalar
    +4
    Istanbul Nişantaşı Ofis Dekorasyonu
    tv salon, GN İÇ MİMARLIK OFİSİ GN İÇ MİMARLIK OFİSİ Modern Oturma Odası
    tv salon
    swiden mutfak, GN İÇ MİMARLIK OFİSİ GN İÇ MİMARLIK OFİSİ Modern Mutfak
    swiden mutfak, GN İÇ MİMARLIK OFİSİ GN İÇ MİMARLIK OFİSİ Modern Mutfak
    swiden mutfak, GN İÇ MİMARLIK OFİSİ GN İÇ MİMARLIK OFİSİ Modern Mutfak
    +1
    swiden mutfak
    Hepsini göster: 38 proje

    GN İç Mimarlık 7 yıldır yurt içinde bir çok konut dekorasyonu, villa dekorasyonu, ev tadilatı, sosyal alan projeleri, satış ofisi dekorasyonu, mağaza dekorasyonu, hastane dekorasyonu, endüstriyel mimari tasarımlarla faaliyet vermeye devam etmekteyiz.

    GN İç Mimarlık – Proje Tasarım, çözüm ortağı olarak birlikte yol aldığı inşaat ve gayrimenkul yatırım şirketleri ile birlikte rezidans, toplu konut ve ofis projeleri başta olmak üzere bir çok iç mimari çalışmayı, karşılıklı işbirliği ve güven çerçevesinde sürdürmektedir.

    Tasarladığımız mekanlarda yaşayacak kişilerin zevkleri, yaşam tarzları ve ihtiyaçları doğrultusunda başladığımız projeleri, işverenin verilerine uygun olarak hazırladığımız konsept sunumu, fiyat analizleri, uygulama projelerinin hazırlanması, proje imalat takibi, kalite kontrol süreci ve iş programı ile zamanında teslim etmenin önemini bilerek gerçekleştiriyoruz.

    Hizmetler
    • iç mimarlık
    • Dekorasyon ve inşaat
    • Konut – Müze – Otomobil Showroom – Depo – Yönetim Binası – Fabrika Binası – Çatı Yapımı – Kütük Ev – Villa – Restaurant – Cafe – Mağaza – gibi mimari proje uygulama hizmetleri vermekteyiz
    Hizmet alanları
    TÜRKİYE & AVRUPA & AMERİKA
    Şirket ödülleri
    Uluslararası A’ Tasarım Ödülleri A'Design Award'un 2014-2015
    Adres
    Adres: Molla Hüsrev Mahallesi Kayserili Ahmetpaşa Sokak No: 8 /1 Vefa FATİH
    34620 Istanbul
    Türkiye
    +90-5321390199 www.gokhanerdogan.com.tr
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