ARKE Muhendislik&Mimarlik, 2014 yili basinda Ins.Y,Muh.Murat Alaboz tarfindan kurulmus, tarihi yapilarin restorasyonu, korunmasi ve guclendirilmesi konusunda, muhendislik incelemeleri ve analizleri, tasarimi ve uygulamasi konusunda hizmet vermektedir.