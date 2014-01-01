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ARKE Muhendislik&amp;Mimarlik
Mimarlar Istanbul
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    • Şişli'de Konut Binası - Restorasyon İşi Statik Projelendirme, ARKE Muhendislik&Mimarlik ARKE Muhendislik&Mimarlik
    Şişli'de Konut Binası - Restorasyon İşi Statik Projelendirme

    ARKE Muhendislik&Mimarlik, 2014 yili basinda Ins.Y,Muh.Murat Alaboz tarfindan kurulmus, tarihi yapilarin restorasyonu, korunmasi ve guclendirilmesi konusunda, muhendislik incelemeleri ve analizleri, tasarimi ve uygulamasi konusunda hizmet vermektedir.

    Hizmetler
    Projelendirme, analiz, ve yapi sagligi takibi
    Hizmet alanları
    • Mimari
    • inşaat
    • MİMARİ&İÇ MİMARİ PROJE VE UYGULAMALAR
    • istanbul
    Adres
    Sehit Muhtar Mah. Istiklal Cad. Bekar Sok. 18/3 Beyoglu
    34435 Istanbul
    Türkiye
    +90-2122512108 www.arkemuhendislik.net
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