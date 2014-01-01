ARKE Muhendislik&Mimarlik, 2014 yili basinda Ins.Y,Muh.Murat Alaboz tarfindan kurulmus, tarihi yapilarin restorasyonu, korunmasi ve guclendirilmesi konusunda, muhendislik incelemeleri ve analizleri, tasarimi ve uygulamasi konusunda hizmet vermektedir.
- Hizmetler
- Projelendirme, analiz, ve yapi sagligi takibi
- Hizmet alanları
- Mimari
- inşaat
- MİMARİ&İÇ MİMARİ PROJE VE UYGULAMALAR
- istanbul
- Adres
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Sehit Muhtar Mah. Istiklal Cad. Bekar Sok. 18/3 Beyoglu
34435 Istanbul
Türkiye
+90-2122512108 www.arkemuhendislik.net