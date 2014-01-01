현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat
Öztek Mimarlık Restorasyon İnşaat Mühendislik
Restorasyon ve Restitüsyon İstanbul
Genel Bakış 9Projeler (9) 1Yeni Fikirler (1)
Değerlendirmeler (0)
edit edit in admin Değerlendirme iste Yeni proje
Değerlendirme iste Profili düzenle

Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • Rumelihisarı Konak Restorasyonu, Öztek Mimarlık Restorasyon İnşaat Mühendislik Öztek Mimarlık Restorasyon İnşaat Mühendislik Ahşap ev Ahşap Bej
    Rumelihisarı Konak Restorasyonu, Öztek Mimarlık Restorasyon İnşaat Mühendislik Öztek Mimarlık Restorasyon İnşaat Mühendislik Klasik Oturma Odası Ahşap Bej
    Rumelihisarı Konak Restorasyonu, Öztek Mimarlık Restorasyon İnşaat Mühendislik Öztek Mimarlık Restorasyon İnşaat Mühendislik Ankastre mutfaklar Ahşap Bej
    +2
    Rumelihisarı Konak Restorasyonu
    Meymenet Han, Arter, Öztek Mimarlık Restorasyon İnşaat Mühendislik Öztek Mimarlık Restorasyon İnşaat Mühendislik Ticari alanlar
    Meymenet Han, Arter
    KADIKÖY KIYMAZ EVLERİ , Öztek Mimarlık Restorasyon İnşaat Mühendislik Öztek Mimarlık Restorasyon İnşaat Mühendislik
    KADIKÖY KIYMAZ EVLERİ , Öztek Mimarlık Restorasyon İnşaat Mühendislik Öztek Mimarlık Restorasyon İnşaat Mühendislik
    KADIKÖY KIYMAZ EVLERİ , Öztek Mimarlık Restorasyon İnşaat Mühendislik Öztek Mimarlık Restorasyon İnşaat Mühendislik
    +1
    KADIKÖY KIYMAZ EVLERİ
    TGG İnşaat Yeniköy, Öztek Mimarlık Restorasyon İnşaat Mühendislik Öztek Mimarlık Restorasyon İnşaat Mühendislik
    TGG İnşaat Yeniköy, Öztek Mimarlık Restorasyon İnşaat Mühendislik Öztek Mimarlık Restorasyon İnşaat Mühendislik
    TGG İnşaat Yeniköy
    Türker Evi, Öztek Mimarlık Restorasyon İnşaat Mühendislik Öztek Mimarlık Restorasyon İnşaat Mühendislik
    Türker Evi, Öztek Mimarlık Restorasyon İnşaat Mühendislik Öztek Mimarlık Restorasyon İnşaat Mühendislik
    Türker Evi
    Gür Evi Ahşap İşleri ve Danışmalık, Öztek Mimarlık Restorasyon İnşaat Mühendislik Öztek Mimarlık Restorasyon İnşaat Mühendislik Koridor, Hol & MerdivenlerMerdivenler Ahşap Beyaz
    Gür Evi Ahşap İşleri ve Danışmalık, Öztek Mimarlık Restorasyon İnşaat Mühendislik Öztek Mimarlık Restorasyon İnşaat Mühendislik Klasik Oturma Odası
    Gür Evi Ahşap İşleri ve Danışmalık, Öztek Mimarlık Restorasyon İnşaat Mühendislik Öztek Mimarlık Restorasyon İnşaat Mühendislik Klasik Evler Ahşap Beyaz
    +6
    Gür Evi Ahşap İşleri ve Danışmalık
    Hepsini göster: 9 proje

    Öztek Mimarlık Korunması Gereken Kültür Varlıkları alanında proje aşamasından itibaren son teslime kadar mimari hizmet veren bir firmadır. Eski Eserlerin özgün değerlerini koruyarak kişiye ve beklentilerine özel yaşam alanları yaratıyoruz.
    Çoğunlukla özel şahıslara yaptığımız çalışmalarımızda malsahiplerinin satınalma sürecinden itibaren danışmanlık, proje, ruhsat alınması, farklı disiplinlerle birlikte inşaat ve tadilat yapılması, iç tasarım alanlarında hizmet veriyoruz. Her aşamada ekibimizdeki alanında uzman kişilerin yürütücülüğünde taviz vermediğimiz ince işçilikle yapılara örneği olmayan çözümler üretiyoruz.

    By Oztek Architects, we provide architectural services and work on historic and modern buildings. Our building restoration and design professionals are highly trained in the disciplines of architecture, preservation and craftsmanship. Over the last 15 years, we have worked on nearly 50 projects ranging in size from small building restorations  to some of the most expensive cultural heritage samples of Turkish Houses near Bosphorus.

    Hizmetler
    • Mimarlık
    • Rölöve
    • Restorasyon
    • Proje
    • inşaat
    • Mekan Tasarımı
    • danışmanlık
    • dekorasyon
    • Tadilat
    • Ofis Tasarımı ve Uygulama
    • Hepsini göster: 10 hizme
    Hizmet alanları
    • Mimari
    • Restorasyon
    • Tadilat
    • danışmanlık
    • istanbul
    • Restitüsyon
    • Rölöve
    • ahşap
    • Hepsini göster: 8 hizmet alanı
    Adres
    Osmanağa mah. Serasker cad. Dilber Pasajı no:104 d:4 Kadıköy
    34714 İstanbul
    Türkiye
    +90-5323441062 www.oztekmimarlik.net
    Yasal mülkiyet

    Öztek Mimarlık uzmanlık alanı eski eser restorasyonu olan, eski eser projelendirme, inşaat, iç mekan dekorasyonu, danışmanlık ve diğer teknik konularda hizmet veren bir bürodur.  

    Bünyesinde deneyimli mimar ve yüksek mimarlar bulunmaktadır. Birçok proje ve uygulamada konusunda uzman proje ve çözüm ortakları ile çalışmaktadır.

    Referans işlerinin büyük bir bölümü eski eserler olmakla birlikte, fabrika tasarımı, iç mekan tasarım ve uygulamaları, villa tasarım ve uygulamaları da bulunmaktadır.

    Projelendirme ve uygulamaların yanında danışmanlık hizmeti de verilmektedir. Özellikle eski eserlerde projelendirme, teknik şartname hazırlanması, analtik çalışmalarda büromuz kısa zamanda nitelikli ve kaliteli sonuçlar üretmektedir.

    Öztek Mimarlık halen kurucuları olan restoratör yüksek mimar Seda Akçer Öztek, mimar Kürşad Öztek ve mimar Aykut Karluvalı yönetiminde hizmet vermektedir.

      Add SEO element