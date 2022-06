Öztek Mimarlık Restorasyon İnşaat Mühendislik

Öztek Mimarlık Korunması Gereken Kültür Varlıkları alanında proje aşamasından itibaren son teslime kadar mimari hizmet veren bir firmadır. Eski Eserlerin özgün değerlerini koruyarak kişiye ve beklentilerine özel yaşam alanları yaratıyoruz.

Çoğunlukla özel şahıslara yaptığımız çalışmalarımızda malsahiplerinin satınalma sürecinden itibaren danışmanlık, proje, ruhsat alınması, farklı disiplinlerle birlikte inşaat ve tadilat yapılması, iç tasarım alanlarında hizmet veriyoruz. Her aşamada ekibimizdeki alanında uzman kişilerin yürütücülüğünde taviz vermediğimiz ince işçilikle yapılara örneği olmayan çözümler üretiyoruz.

By Oztek Architects, we provide architectural services and work on historic and modern buildings. Our building restoration and design professionals are highly trained in the disciplines of architecture, preservation and craftsmanship. Over the last 15 years, we have worked on nearly 50 projects ranging in size from small building restorations to some of the most expensive cultural heritage samples of Turkish Houses near Bosphorus.