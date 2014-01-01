Öztek Mimarlık Restorasyon İnşaat Mühendislik

Öztek Mimarlık Korunması Gereken Kültür Varlıkları alanında proje aşamasından itibaren son teslime kadar mimari hizmet veren bir firmadır. Eski Eserlerin özgün değerlerini koruyarak kişiye ve beklentilerine özel yaşam alanları yaratıyoruz.
Çoğunlukla özel şahıslara yaptığımız çalışmalarımızda malsahiplerinin satınalma sürecinden itibaren danışmanlık, proje, ruhsat alınması, farklı disiplinlerle birlikte inşaat ve tadilat yapılması, iç tasarım alanlarında hizmet veriyoruz. Her aşamada ekibimizdeki alanında uzman kişilerin yürütücülüğünde taviz vermediğimiz ince işçilikle yapılara örneği olmayan çözümler üretiyoruz.
By Oztek Architects, we provide architectural services and work on historic and modern buildings. Our building restoration and design professionals are highly trained in the disciplines of architecture, preservation and craftsmanship. Over the last 15 years, we have worked on nearly 50 projects ranging in size from small building restorations to some of the most expensive cultural heritage samples of Turkish Houses near Bosphorus.
- Hizmetler
- Mimarlık
- Rölöve
- Restorasyon
- Proje
- inşaat
- Mekan Tasarımı
- danışmanlık
- dekorasyon
- Tadilat
- Ofis Tasarımı ve Uygulama
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- Hizmet alanları
- Mimari
- Restorasyon
- Tadilat
- danışmanlık
- istanbul
- Restitüsyon
- Rölöve
- ahşap
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- Adres
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Osmanağa mah. Serasker cad. Dilber Pasajı no:104 d:4 Kadıköy
34714 İstanbul
Türkiye
+90-5323441062 www.oztekmimarlik.net
Öztek Mimarlık uzmanlık alanı eski eser restorasyonu olan, eski eser projelendirme, inşaat, iç mekan dekorasyonu, danışmanlık ve diğer teknik konularda hizmet veren bir bürodur.
Bünyesinde deneyimli mimar ve yüksek mimarlar bulunmaktadır. Birçok proje ve uygulamada konusunda uzman proje ve çözüm ortakları ile çalışmaktadır.
Referans işlerinin büyük bir bölümü eski eserler olmakla birlikte, fabrika tasarımı, iç mekan tasarım ve uygulamaları, villa tasarım ve uygulamaları da bulunmaktadır.
Projelendirme ve uygulamaların yanında danışmanlık hizmeti de verilmektedir. Özellikle eski eserlerde projelendirme, teknik şartname hazırlanması, analtik çalışmalarda büromuz kısa zamanda nitelikli ve kaliteli sonuçlar üretmektedir.
Öztek Mimarlık halen kurucuları olan restoratör yüksek mimar Seda Akçer Öztek, mimar Kürşad Öztek ve mimar Aykut Karluvalı yönetiminde hizmet vermektedir.