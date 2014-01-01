Öztek Mimarlık Restorasyon İnşaat Mühendislik

Yasal mülkiyet

Öztek Mimarlık uzmanlık alanı eski eser restorasyonu olan, eski eser projelendirme, inşaat, iç mekan dekorasyonu, danışmanlık ve diğer teknik konularda hizmet veren bir bürodur.

Bünyesinde deneyimli mimar ve yüksek mimarlar bulunmaktadır. Birçok proje ve uygulamada konusunda uzman proje ve çözüm ortakları ile çalışmaktadır.

Referans işlerinin büyük bir bölümü eski eserler olmakla birlikte, fabrika tasarımı, iç mekan tasarım ve uygulamaları, villa tasarım ve uygulamaları da bulunmaktadır.

Projelendirme ve uygulamaların yanında danışmanlık hizmeti de verilmektedir. Özellikle eski eserlerde projelendirme, teknik şartname hazırlanması, analtik çalışmalarda büromuz kısa zamanda nitelikli ve kaliteli sonuçlar üretmektedir.

Öztek Mimarlık halen kurucuları olan restoratör yüksek mimar Seda Akçer Öztek, mimar Kürşad Öztek ve mimar Aykut Karluvalı yönetiminde hizmet vermektedir.