Modern Peyzaj

Sanata, yeteneğe ve teknolojiye yatırım yapıyoruz. Projelere bir sanat eseri edasıyla yaklaşıyoruz. Tasarımlarımızı yetenekli ellerin ürettiği el çizimleri ile oluşturuyoruz. Sonrasında bunları 2 Boyutlu ve 3 Boyutlu dijital ortama taşıyoruz.
3 boyutlu animasyon ve görsellerin dışında sizi projenizin içerisinde gerçek zamanlı olarak dolaştırıyoruz. Yaptığımız tasarımın merak ettiğiniz her köşesini en ince ayrıntısına kadar inceleyebilir böylelikle uygulanma sonrasında istenmedik sürprizler ile karşılaşmazsınız.
- Hizmet alanları
- istanbul
- Adres
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Istanbul
Türkiye
www.modernpeyzaj.com