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Evim Dekorasyon Tadilat
Sanatçı & Zanaatkârlar Kocaeli
Genel Bakış 1Projeler (1) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (19)
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Projeler

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    Kocaeli Dekorasyon

    Kocaeli Dekorasyon & Tadilat Hizmetleri
    Evim Kocaeli Dekorasyon & Tadilat ağırlıklı olarak Kocaeli – İzmit ve çevresinde anahtar teslim tadilat, yapı işleri ve dekorasyon konularında faaliyet göstermektedir.

    Yılların tecrübesini müşterilerine kaliteli ve ekonomik hizmet olarak sunan Evim Kocaeli Dekorasyon & Tadilat, müşteri memnuniyeti odaklı, temiz ve titiz çalışmalarıyla, modern dekorasyon çizgilerinden, klasik dekorasyon tasarımlara kadar farklı pek çok alanda hizmet sunmaktadır. Çalışmalarımızda daima müşteri memnuniyetini öncelikli hedef olarak belirledik. Sektörümüzdeki gelişmeleri yakından takip ederek kendini yenileyen, profesyonel, dinamik, tecrübeli ekibimiz ile faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz.

    Hizmetler
    • kocaeli dekorasyon
    • kocaeli tadilat
    • kocaeli alcıpan
    • kocaeli mantolama
    • kocaeli duşakabin
    • kocaeli mutfak dolabı
    • kocaeli banyo dolabı
    • kocaeli boya badana
    • Hepsini göster: 8 hizme
    Hizmet alanları
    kocaeli dekorasyon ve tadilat hizmetleri
    Adres
    Kadıköy Mahallesi Bağdat Cad. No:49
    41050 Kocaeli
    Türkiye
    +90-5332611939 www.kocaelidekorasyon.com.tr

    Değerlendirmeler

    Mehmetsena Baglan
    İnternetten uzun arayislar sonucunda buldugum bir firmaydi yorumlara da guvenerek evimin tum tadilatini yaptirdim cok memnun kaldim bilgi icin bu numaradan beni arayabilirsiniz resimlerini atabilirim tek kelimeyle mukemmel bir firma...
    3 ay önce
    Öznur
    Eve duşa kabin yaptırdık rengi Hıdır Bey fikir verdi ona güvenerek o rengi seçtik iyi ki de seçmişiz dedirtti. Gerçekten işlerinde cok dikkatli ve özverili çalışıyorlar. Tereddüt etmeden güvenebilirsiniz. Siz hayal edin işi ustalara bırakın güvenilir marka, güvenilir işçilik 👏🏻
    6 ay önce
    Hamit İLHANLI
    Öncelikle kaliteli ve muhteşem işçilik yapan bir firmadır fiyat okarakta cok uyguna bir cok isimi yaptirdım sadece firma sahibi hıdır beyi keşif dışında pek göremedik... ama hem iş hem kisilik ahlak olarakta cok iyi bir kadro tesekurler....
    4 ay önce
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