Evim Dekorasyon Tadilat

Kocaeli Dekorasyon & Tadilat Hizmetleri

Evim Kocaeli Dekorasyon & Tadilat ağırlıklı olarak Kocaeli – İzmit ve çevresinde anahtar teslim tadilat, yapı işleri ve dekorasyon konularında faaliyet göstermektedir.

Yılların tecrübesini müşterilerine kaliteli ve ekonomik hizmet olarak sunan Evim Kocaeli Dekorasyon & Tadilat, müşteri memnuniyeti odaklı, temiz ve titiz çalışmalarıyla, modern dekorasyon çizgilerinden, klasik dekorasyon tasarımlara kadar farklı pek çok alanda hizmet sunmaktadır. Çalışmalarımızda daima müşteri memnuniyetini öncelikli hedef olarak belirledik. Sektörümüzdeki gelişmeleri yakından takip ederek kendini yenileyen, profesyonel, dinamik, tecrübeli ekibimiz ile faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz.