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Parlaq Interiors
İç Mimarlar Istanbul
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Projeler

Yeni proje
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    • ​Ulus Y Evi, Parlaq Interiors Parlaq Interiors Modern Mutfak
    ​Ulus Y Evi, Parlaq Interiors Parlaq Interiors Modern Banyo Ahşap rengi
    ​Ulus Y Evi, Parlaq Interiors Parlaq Interiors Modern Banyo
    +3
    ​Ulus Y Evi
    heritage, Parlaq Interiors Parlaq Interiors İç Dekorasyon
    heritage

    Parlaq Interiors; malzeme ve tasarım bilgisinin uygulama tecrübesiyle birleştiği bir mimarlık ofisidir. Her türlü yaşam alanının veya parçasının tasarlanması ve hayata geçirilmesinde faaliyet gösterir.

    Tasarım aşamasında; mimari uygulama bilgisine o mekanda yaşayacakların ihtiyaçları kadar hayallerinin de katılmasının gerekliliğine inanır. 

    Parlaq Interiors; yaratı gücünü öğrendikleriyle destekleyerek her projede kendini yenilemeyi hedefler.

    Hizmetler
    • İç mekan
    • aydınlatma ve mobilya tasarımı
    Hizmet alanları
    istanbul
    Adres
    Zeytinoğlu Cad. Demet sok. Evrim Çarşısı No:6/3 Akatlar
    34350 Istanbul
    Türkiye
    +90-5333479048 www.parlaqmimarlik.com
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