Parlaq Interiors; malzeme ve tasarım bilgisinin uygulama tecrübesiyle birleştiği bir mimarlık ofisidir. Her türlü yaşam alanının veya parçasının tasarlanması ve hayata geçirilmesinde faaliyet gösterir.
Tasarım aşamasında; mimari uygulama bilgisine o mekanda yaşayacakların ihtiyaçları kadar hayallerinin de katılmasının gerekliliğine inanır.
Parlaq Interiors; yaratı gücünü öğrendikleriyle destekleyerek her projede kendini yenilemeyi hedefler.
- Hizmetler
- İç mekan
- aydınlatma ve mobilya tasarımı
- Hizmet alanları
- istanbul
- Adres
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Zeytinoğlu Cad. Demet sok. Evrim Çarşısı No:6/3 Akatlar
34350 Istanbul
Türkiye
+90-5333479048 www.parlaqmimarlik.com