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Land Riviera Homes
Mobilya & Aksesuarlar Istanbul
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    Mutfak, Land Riviera Homes Land Riviera Homes MutfakLavabo & Armatürler
    Mutfak

    Ev içi özel mobilya alanında uzman olan Land, şimdi de hafif klasiğin tadını size sunmakta. Değişken koleksiyon tarzıyla ve devamlı yenilenen ürünleriyle farklı ürünler sunmakta. İkinci el (Vintage) tutkunlarının, sahil kasabası mobilyası âşıklarının, Provance tarzı takipçilerinin ve New England hayranlarının huzurundayız. Temalı ürünlerimizle farklı bir kavram sunmaktayız. Özel mobilyada olduğu gibi, Riviera tarzında da bir ilke imza atıyoruz. Artık evinizi Riviera tarzında dekore ediyoruz. Bu havayı evinizde hissettiriyoruz. Aradığınız bu tarzı biliyor ve uyguluyoruz. Saatinden koltuğuna, masasından mutfağına, sehpasından karyolasına, duvar kâğıdından avizesine tam bir tarz sahibi olacaksınız. Sizlere farklı hisler vermek ve hayalinizdeki evi sunmak için durmaksızın çalışıyoruz. Tecrübeli kadromuz ile durmaksızın ürünlerimizi geliştiriyoruz. Bizi takip eden ve bize âşık olan müşterilerimize karşı olan sorumluluğun bilincinde, zevkle çalışıyoruz. Bir teşekkürün ne kadar kıymetli bir kelime olduğunun farkındayız. Amatör ruhumuz ile daha birçok sürpriz için çalışıyoruz, sizleri şaşırtmaya devam ediyoruz. Bizi seven herkesi ve potansiyel müşterilerimizi bu tarzın keyfini çıkarmaya davet ediyoruz.

    Hizmet alanları
    istanbul ve Bodrum
    Adres
    Istanbul
    Türkiye
    landriviera.com
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