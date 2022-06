1958 yılında babamız Yılmaz Demir tarafından kurulmuş olan Truva Kontuarı, ileriki yıllarda Truva Avize Sanayi ismini alarak Türkiye'nin ilk sanayi avizecilerinden biri olmuştur. Türkiye'nin 77 vilayetinin yanısıra Arabistan başta olmak üzere Amerika, İspanya gibi birçok ülkeye ürün ihracatı da yapmış olan firmamız 2009 yılına kadar 1200m2'lik showroom’u ile Galata/Şişhane'de hizmet vermiştir.

2011 yılında Erenköy'deki showroom’una taşınan Truva Avize, ailenin ikinci kuşak temsilcilerinden Onur Demir tarafından sizleri aydınlatmaya devam etmektedir.

Klasikten moderne, özel tasarımdan sizin tasarımlarınıza ve isteğinize bağlı butik üretime kadar her çeşit tasarımı yine sizin tercih edeceğiniz her türlü metalden avize, aplik, masa lambası, lambeder, şamdan gibi çeşitli aksesuarları üretmekte ve otel, restaurant, konut, villa gibi her türlü mekana uygulamaktayız.