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Studio MU•CA
Tasarımcılar Istanbul
Genel Bakış 2Projeler (2) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

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    • Slim toaster, Studio MU•CA Studio MU•CA MutfakElektronik Ürünler
    Slim toaster, Studio MU•CA Studio MU•CA MutfakElektronik Ürünler
    Slim toaster, Studio MU•CA Studio MU•CA MutfakElektronik Ürünler
    +2
    Slim toaster
    Köpük, Studio MU•CA Studio MU•CA MutfakMutfak Malzemeleri
    Köpük, Studio MU•CA Studio MU•CA
    Köpük, Studio MU•CA Studio MU•CA
    +2
    Köpük

    İstanbul ve Milano'da faliyet gösteren bir Tasarım Danışmanlığı firması olan Studio MU•CA, firmalara Endüstriyel Tasarım, Ürün Geliştirme ve Kurumsal Kimlik Yaratma konularında profesyonel hizmet vermektedir. Müşterilerimizin beklentilerini ve isteklerini en iyi şekilde anlayıp, yenilikçi ve markette rekabet edebilecek ürünler ortaya çıkarmayı hedeflemektedir.

    Hizmetler
    Endüstriyel tasarım ve Tasarım danışmanlığı
    Hizmet alanları
    istanbul
    Adres
    İkitelli
    Istanbul
    Türkiye
    +90-5448646069 www.studiomuca.com
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