La Bottega

Bir mutfak ve mobilya butiği olan LABOTTEGA, sektörde 20 yıla yakın tecrübesi olan Birsin Ailesi tarafından 2007 yılında kuruldu. Çağdaş, dinamik, güçlü bir geçmişe sahip bir aile şirketi olan LABOTTEGA, sektörde faaliyet gösteren bir ailenin ikinci kuşağının yenilikçi zihniyet ile oluşturduğu bir yapıdır.

Kurum ve kişilerin, başta mutfak olmak üzere tüm yapı mobilyaları konusundaki değişen ihtiyaçlarına, üstün kaliteli ve esnek hizmet anlayışı ile ürün çözümleri üretmeyi kendine misyon olarak belirlemiş olan firmamız, çok uluslu bir ağ olan Casa Cucina’nın Türkiye bölge sorumluluğunu yürütmektedir.