La Bottega

Yasal mülkiyet

Mekan, mutfak mobilyası, entegre cihaz, tezgah, hizmet ve zevkleri birbiri ile kusursuz uyumlu hale getirerek içinde keyifle yaşayacağınız alanlar yaratan LABOTTEGA, söz konusu bu mekanları yaratmak için tecrübesini, bilgi birikimini, İtalyan tasarım anlayışını, yüksek teknolojik malzemeleri kullanır.

LABOTTEGA’da satılan her bir ürününün kalite standardı pazar ortalamasının fazlasıyla üzerindedir. Sattığı her ürün için aynı garanti koşullarını yerine getirmekte olan LABOTTEGA fiyatından bağımsız olarak her üründe aynı hizmet standartlarını sağlar.

LABOTTEGA, pazardaki rakiplerinden farklı olarak müşteriye standart bir ürün gamı içinden seçim yapma zorunluluğu getirmek yerine, müşterinin ihtiyacını tümüyle tatmin eden değişken çözümler üretmektedir.