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La Bottega
Mutfak Planlayıcıları Istanbul
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    • La Bottega
    La Bottega
    La Bottega
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    Bir mutfak ve mobilya butiği olan LABOTTEGA, sektörde 20 yıla yakın tecrübesi olan Birsin Ailesi tarafından 2007 yılında kuruldu. Çağdaş, dinamik, güçlü bir geçmişe sahip bir aile şirketi olan LABOTTEGA, sektörde faaliyet gösteren bir ailenin ikinci kuşağının yenilikçi zihniyet ile oluşturduğu bir yapıdır.

    Kurum ve kişilerin, başta mutfak olmak üzere tüm yapı mobilyaları konusundaki değişen ihtiyaçlarına, üstün kaliteli ve esnek hizmet anlayışı ile ürün çözümleri üretmeyi kendine misyon olarak belirlemiş olan firmamız, çok uluslu bir ağ olan Casa Cucina’nın Türkiye bölge sorumluluğunu yürütmektedir.

    Hizmetler
    • Mutfak Mobilyaları
    • Entegre Cihazlar
    • Dolap Sistemleri
    • Oturma Grupları
    • Yatak Odası Mobilyaları
    • Ofis Mobilyaları
    • Aydınlatma
    Hizmet alanları
    istanbul, türkiye, ve Turkey
    Adres
    Baltalimanı Cad. No:17/1
    34470 Istanbul
    Türkiye
    +90-2122290383 www.labottega.com.tr
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    Mekan, mutfak mobilyası, entegre cihaz, tezgah, hizmet ve zevkleri birbiri ile kusursuz uyumlu hale getirerek içinde keyifle yaşayacağınız alanlar yaratan LABOTTEGA, söz konusu bu mekanları yaratmak için tecrübesini, bilgi birikimini, İtalyan tasarım anlayışını, yüksek teknolojik malzemeleri kullanır.

    LABOTTEGA’da satılan her bir ürününün kalite standardı pazar ortalamasının fazlasıyla üzerindedir. Sattığı her ürün için aynı garanti koşullarını yerine getirmekte olan LABOTTEGA fiyatından bağımsız olarak her üründe aynı hizmet standartlarını sağlar.

    LABOTTEGA, pazardaki rakiplerinden farklı olarak müşteriye standart bir ürün gamı içinden seçim yapma zorunluluğu getirmek yerine, müşterinin ihtiyacını tümüyle tatmin eden değişken çözümler üretmektedir.

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