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Steel Kuzine Türkiye
Ev Aletleri İstanbul
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    • Köklü bir İtalyan markası olan Steel, 1922 yılında doğdu ve paslanmaz çelikten üretilen ocakların üretim ve tasarımında uzmanlaşmıştır. Paslanmaz çelik kuzineleri, ocakları, fırınları,  buz dolapları, tamamlayıcı mutfak üniteleri ile mutfaklara kalite ve dayanıklılık katar. Etkileyici İtalyan tasarımları ile dikkat çeker. 

    Steel, mutfaklarda şık ve kişiye özel kombinasyonlar yaratmanızı sağlıyor. Pişirme şekli, fırın modeli, renkleri ve kaplamalarıyla kendi kuzinenizi kendiniz tasarlayabilirsiniz. Ascot, Genesi, Derby ve Party serileri ile modernden klasiğe dört model,  sekiz farklı renk, dört farklı kaplama ve düğme seçenekleriyle kullanıcılara özel alternatifler sunuyor.

    Hizmetler
    • Kuzine
    • Ocak
    • Fırın
    • Buz Dolabı
    • Beyaz Eşya
    Hizmet alanları
    türkiye
    Adres
    Tekstilkent Koza Plaza A Blok Kat:11 No:40 Esenler
    34235 İstanbul
    Türkiye
    +90-2124382022 www.steelkuzine.com
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