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CM Iç Mimarlık
İç Mimarlar Isparta
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    • CM iç mimarlık inşaat sürecini de mimari tasarımın parçası olarak görmekte ve süre-maliyet- kalite dengelerini en iyi şekilde kurmaya projelerini bu esas çerçevesinde tamamlamaya gayret göstermektedir.Çalışma bütçeleri tamamen müşterinin imkanları doğrultusunda oluşturulup,yönlendirmeler bu bütçelere uygun yapılır.Sizlerin hayatlarını kolaylaştırıp, kendinizi rahat, mutlu ve huzurlu hissedeceğiniz mekanlar tasarlayıp yaratıyoruz.İşinde uzman ekipler; boya, elektrik, tesisat, ısıtma, havalandırma ,alçıpan, yalıtım, seramik, dış cephe ve diğer tüm kalemlerde sadece usta çalışması değil aynı zamanda bir nevi sanat çalışması yapmaktadır. onların işlerinin düzgünlüğü,inşaat sonrası yapılan dekorasyonun kendini düzgün göstermesini sağladığı gibi, kullanım esnasında da her türlü konforu müşteriye sağlar.Uzun ömürlü kullanımlar için arka planın profesyonelliği tartışılmaz.Çizilmiş 2 boyutlu çiziminizi, gerekli çalışmalar yaparak bilgisayar ortamında 3 boyutlu hale getiriyoruz. Böylece tasarım aşamasındaki projenizin bitmiş halini görebilir, içinde ve dışında dolaşabilirsiniz.   Tüm mimari ve iç mimari projelerinizin 3Dsmax programı ile gerçek gibi gösterimi mevcut binalarınızın Dış cephe Tasarımını yaparak çizimlerinizi bir nevi gerçek hayata indirgiyoruz.

    Hizmet alanları
    Isparta
    Adres
    Isparta
    Türkiye
    +90-2462222002 www.cmicmimarlik.com
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