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Ven İç Mimarlık
İç Mimarlar Ankara
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Değerlendirmeler (8)
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    • Ven İç Mimarlık 1994 yılından bu yana, uluslararası kalite belgeleri ve tescilli markasıyla 1700 m2 kapalı alanda üretim ve tasarım hizmeti vermektedir. Ven İç mimarlık hizmetleri başta olmak üzere, kişiye ve mekana özel mobilya tasarım ve üretim hizmeti sunmaktadır. 

    Tasarım ön çalışması sonrası, üç boyutlu olarak müşteriye proje sunumu yapılmakta, tasarımda varsa gerekli düzenlemelerin yapılmasıyla üretim aşamasına geçilmekte, üretimin tesisimizde tamamlanmasının ardından, mekana özel hazırlanan ürünlerin uygulanmasıyla proje tamamlanmaktadır. Bu şekilde; hayalinizdeki tasarımlar, yaşam alanlarındaki yerini alarak, gerçeğe dönüşmüş olurlar… 

    Müşteri memnuniyetinin ön planda tutulduğu Ven İç Mimarlık’da, müşteri – tasarımcı diyaloğuna yüksek titizlik gösterilerek hizmetler sürdürülmektedir. Bu nedenle, projelerde karşılıklı değerlendirmeler sonucunda müşteri memnuniyeti sağlanana kadar, tasarım çalışması da sürdürülmektedir. 

    Çalışmalarımız ev, villa, otel, restoran ve benzeri tüm yapılarda içmimarlık hizmetleri yanı sıra yenileme (renovasyon) ve kendi fabrikamızda yüksek kalitede mobilya üretimi şeklindedir.

    Hizmet alanları
    Ankara
    Adres
    PROF. DR. AHMET TANER KIŞLALI MAH. 2873. CAD. NO:3/C5 ALACAATLI-ÇANKAYA
    06810 Ankara
    Türkiye
    +90-3122842112 www.venicmimarlik.com.tr

    Değerlendirmeler

    ali can korkmaz
    1 aydır geri dönmediler. Tecrübeli gibi duran tuhaf bir mimarlık şirketi
    11 ay önce
    Özer KÖSE
    Uzın yılların birikimi ve 2 kuşağın dinamizmi
    yaklaşık 1 yıl önce
    قناة mahmoud
    çok iyi
    yaklaşık 1 yıl önce
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