Ven İç Mimarlık 1994 yılından bu yana, uluslararası kalite belgeleri ve tescilli markasıyla 1700 m2 kapalı alanda üretim ve tasarım hizmeti vermektedir. Ven İç mimarlık hizmetleri başta olmak üzere, kişiye ve mekana özel mobilya tasarım ve üretim hizmeti sunmaktadır.

Tasarım ön çalışması sonrası, üç boyutlu olarak müşteriye proje sunumu yapılmakta, tasarımda varsa gerekli düzenlemelerin yapılmasıyla üretim aşamasına geçilmekte, üretimin tesisimizde tamamlanmasının ardından, mekana özel hazırlanan ürünlerin uygulanmasıyla proje tamamlanmaktadır. Bu şekilde; hayalinizdeki tasarımlar, yaşam alanlarındaki yerini alarak, gerçeğe dönüşmüş olurlar…

Müşteri memnuniyetinin ön planda tutulduğu Ven İç Mimarlık’da, müşteri – tasarımcı diyaloğuna yüksek titizlik gösterilerek hizmetler sürdürülmektedir. Bu nedenle, projelerde karşılıklı değerlendirmeler sonucunda müşteri memnuniyeti sağlanana kadar, tasarım çalışması da sürdürülmektedir.

Çalışmalarımız ev, villa, otel, restoran ve benzeri tüm yapılarda içmimarlık hizmetleri yanı sıra yenileme (renovasyon) ve kendi fabrikamızda yüksek kalitede mobilya üretimi şeklindedir.