Lab::istanbul

Yüksek tezgahlar için en güzel bar tipi sandalye modelleri

Mutfaklarda son yıllarda oldukça yaygınlaşmış bir trend var: Mutfak barları, ya da diğer adıyla kahvaltı tezgahları. Bazı mutfaklarda ada ünite şeklinde görülen, bazılarında ise mutfak tezgahının bir uzantısı şeklinde boy gösteren…

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