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Lab::istanbul
İç Mimarlar Istanbul
Genel Bakış 7Projeler (7) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

Yeni proje
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    • M.E.B. Malatya Fırıncı Eğitim Kampüsü, Lab::istanbul Lab::istanbul Ticari alanlar
    M.E.B. Malatya Fırıncı Eğitim Kampüsü, Lab::istanbul Lab::istanbul Ticari alanlar
    M.E.B. Malatya Fırıncı Eğitim Kampüsü, Lab::istanbul Lab::istanbul Ticari alanlar
    +9
    M.E.B. Malatya Fırıncı Eğitim Kampüsü
    16/9 Ofis-Konsept Proje, Lab::istanbul Lab::istanbul İç Dekorasyon
    16/9 Ofis-Konsept Proje, Lab::istanbul Lab::istanbul İç Dekorasyon
    16/9 Ofis-Konsept Proje, Lab::istanbul Lab::istanbul İç Dekorasyon
    +2
    16/9 Ofis-Konsept Proje
    Haşema Ofis Yönetici Odası, Lab::istanbul Lab::istanbul İç Dekorasyon
    Haşema Ofis Yönetici Odası, Lab::istanbul Lab::istanbul İç Dekorasyon
    Haşema Ofis Yönetici Odası, Lab::istanbul Lab::istanbul İç Dekorasyon
    Haşema Ofis Yönetici Odası
    Marbleo'clock, Lab::istanbul Lab::istanbul Ev İçiAksesuarlar & Dekorasyon
    Marbleo'clock, Lab::istanbul Lab::istanbul Ev İçiAksesuarlar & Dekorasyon
    Marbleo'clock, Lab::istanbul Lab::istanbul Ev İçiAksesuarlar & Dekorasyon
    +2
    Marbleo'clock
    Turyap Bayii Konsept Tasarımı, Lab::istanbul Lab::istanbul Ofis Alanları & Mağazalar
    Turyap Bayii Konsept Tasarımı, Lab::istanbul Lab::istanbul Ofis Alanları & Mağazalar
    Turyap Bayii Konsept Tasarımı, Lab::istanbul Lab::istanbul Ofis Alanları & Mağazalar
    +3
    Turyap Bayii Konsept Tasarımı
    Droop Bar Taburesi, Lab::istanbul Lab::istanbul Yemek OdasıSandalye & Banklar
    Droop Bar Taburesi, Lab::istanbul Lab::istanbul Yemek OdasıSandalye & Banklar
    Droop Bar Taburesi, Lab::istanbul Lab::istanbul Yemek OdasıSandalye & Banklar
    +4
    Droop Bar Taburesi
    Hepsini göster: 7 proje

    Labistanbul ekibinin hedefi, üstlendiği isleri yaratıcı bir tasarım süreciyle beraber özenle hayata geçirmektir. Hizmetleri kapsamında mimari, iç mimari, peyzaj mimarliği, fuar standı tasarımı, kişisel mobilya tasarımı, proje sunum ve kurumsal kimlik çalışmaları bulunmaktadır.

    Hizmetler
    • Mimarlık
    • iç mimarlık
    • Mobilya Tasarımı
    • Proje Sunum
    Hizmet alanları
    istanbul
    Şirket ödülleri
    M.E.B. Eğitim Kampüsleri Mimari Proje Yarışması / Malatya Fırıncı Kampüsü'nde 1. Ödülü
    Adres
    Taşocağı Yolu Caddesi Ağaoğlu My Office 212 B Blok N:404 Güneşli
    Istanbul
    Türkiye
    +90-2122521262 www.labistanbul.com
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