Lab::istanbul

Labistanbul ekibinin hedefi, üstlendiği isleri yaratıcı bir tasarım süreciyle beraber özenle hayata geçirmektir. Hizmetleri kapsamında mimari, iç mimari, peyzaj mimarliği, fuar standı tasarımı, kişisel mobilya tasarımı, proje sunum ve kurumsal kimlik çalışmaları bulunmaktadır.
- Hizmetler
- Mimarlık
- iç mimarlık
- Mobilya Tasarımı
- Proje Sunum
- Hizmet alanları
- istanbul
- Şirket ödülleri
- M.E.B. Eğitim Kampüsleri Mimari Proje Yarışması / Malatya Fırıncı Kampüsü'nde 1. Ödülü
- Adres
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Taşocağı Yolu Caddesi Ağaoğlu My Office 212 B Blok N:404 Güneşli
Istanbul
Türkiye
+90-2122521262 www.labistanbul.com