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ASMAZ Timber Structures
Müteahhitler Yalova
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Projeler

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    • İstanbul Toskana Vadisi Evleri Pergolata Uygulaması, ASMAZ Timber Structures ASMAZ Timber Structures BahçeSera & Çardaklar
    İstanbul Toskana Vadisi Evleri Pergolata Uygulaması, ASMAZ Timber Structures ASMAZ Timber Structures Balkon, Veranda & TerasMobilyalar
    İstanbul Toskana Vadisi Evleri Pergolata Uygulaması, ASMAZ Timber Structures ASMAZ Timber Structures Akdeniz Bahçe
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    İstanbul Toskana Vadisi Evleri Pergolata Uygulaması

    ASMAZ Ahşap Karkas Yapılar, dünyanın en gelişmiş hafif yapı teknolojisi olan Ahşap Karkas Yapı Sistemi üzerinde uzmanlaşmıştır. 

     ASMAZ Ahşap Karkas Yapılar, yaratıcı tasarımlar sunan mimari tasarım ofisi, hızlı üretim tesisi, konusunda uzmanlaşmış teknik ekibi ile projelendirme, imalat, montaj ve danışmanlık olarak uygulamanın her aşamasında sınırsız hizmet vermektedir.

    ASMAZ Ahşap Karkas Yapılar, dünyamızın enerji kaynaklarını koruma duyarlılığı ile verimli ekolojik yapılar tasarlayan Türkiye’nin en saygın ahşap karkas yapı imalatçılarından biridir.

    ASMAZ Ahşap Karkas Yapılar, pazarın gelişen ihtiyaçlarını ve müşterilerinin beklentilerini karşılamak için dünyanın en gelişmiş hafif yapı teknolojisi olan Ahşap Karkas Yapı Sistemi üzerinde uzmanlaşmıştır.

    Her tür mimari sistem ile ahşap karkas yapı strüktürlerinde, tasarımdan projelendirmeye, imalattan montaja, tüm detay aşamalarında uzman çözüm ortağınız.

    Hizmet alanları
    istanbul ve Turkey
    Adres
    Handere Orta Ölçek Sanayi Sitesi 10 Taşköprü Çiftlikköy
    77040 Yalova
    Türkiye
    +90-2263533023 www.ahsapkarkas.com
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