ASMAZ Timber Structures

ASMAZ Ahşap Karkas Yapılar, dünyanın en gelişmiş hafif yapı teknolojisi olan Ahşap Karkas Yapı Sistemi üzerinde uzmanlaşmıştır.

ASMAZ Ahşap Karkas Yapılar, yaratıcı tasarımlar sunan mimari tasarım ofisi, hızlı üretim tesisi, konusunda uzmanlaşmış teknik ekibi ile projelendirme, imalat, montaj ve danışmanlık olarak uygulamanın her aşamasında sınırsız hizmet vermektedir.

ASMAZ Ahşap Karkas Yapılar, dünyamızın enerji kaynaklarını koruma duyarlılığı ile verimli ekolojik yapılar tasarlayan Türkiye’nin en saygın ahşap karkas yapı imalatçılarından biridir.

ASMAZ Ahşap Karkas Yapılar, pazarın gelişen ihtiyaçlarını ve müşterilerinin beklentilerini karşılamak için dünyanın en gelişmiş hafif yapı teknolojisi olan Ahşap Karkas Yapı Sistemi üzerinde uzmanlaşmıştır.

Her tür mimari sistem ile ahşap karkas yapı strüktürlerinde, tasarımdan projelendirmeye, imalattan montaja, tüm detay aşamalarında uzman çözüm ortağınız.