Land Home Specialist

Yasal mülkiyet

İstanbul ve Borumda hizmet veren land ev içinde ki tüm mobilyaları özel olarak tasarlayıp imal etmekte. Her eve farklı bir tasarım yapan land standart mobilyaların aksine yere göre imal etmekte ve bunu satandart mobilya fiyatlarında maliyetini sunmaktadır. Raylı dolap, giyinme odası, genç odası başta olmak üzere her evde mimari çalışılmış bir ortam sunmakta. Raylı dolap, giyinme odası ve diğer ev mobilyaların da bol renk seçenekleri ile zevkinize hitap edecek farklılıklar bulabilirsiniz. Tüm mağazalarda giyinme odası, raylı dolap ve tüm ev içi mobilyada uzman kadrosu, tecrübelerini size aktarmak için çalışmaktadır.