Proje Evi – Içmimar Dekorasyon

Mimar Sinan Üniversitesi,

İçmimarlık bölümünden mezun olduğum 1989 senesinden beri dekorasyon konusunda yüksek içmimar olarak hizmet vermekteyim. Zaman içinde seçilerek oluşturulmuş, konusunda uzman kişilerle uyumlu bir ekip olarak çalışmaktayız. Çalışmakta olduğum ekibimle; hayaliniz doğrultusunda tecrübelerimizle harmanladığımız size özel tasarım çalışmaları yapmaktayız. Amacımız kendi alanlarında gerçek ustalık bilgisine sahip ekibimizle, en güzeli, en kalitesini ve en yenisini sizlere sunmak. Şartlarınızın imkan verdiği ölçüde mekanlarınızı estetik ve fonksiyonel düzenlemelerle hazırlamakta, İçmimar olarak sizlere dekorasyon konusundaki karmaşık işlemlerin üstesinden gelmeniz için bakış açınıza katkıda bulunarak yardımcı olmaktayım. Galeri bölümünü incelerseniz yaptığımız bazı çalışmaları görerek tecrübemiz hakkında bilgi sahibi olacağınızı sanıyorum. Birlikte çalışabilmek ümidiyle…