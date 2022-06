Maki Ahşap ve Metal Mobilya San. ve Tic. Ltd. Şti.

Maki Ahşap kişiye ve kuruma özel üretim mobilya yapmaktadır. Ağırlıklı olarak ofis ve mağaza dekorasyon alanlarında faaliyet göstermektedir. Citibank, THY, Heidelberg Çimento, Turkish Bank, Armani, NEXT, Tiffany & Co ve daha bir çok Türk ve uluslararası marka kuruluşlara mobilya, cam partisyon, kapı ve stand üretmektedir. Firmamız ürünlerde tasarım gereği kullanılması zorunlu olan cam, paslanmaz çelik, alüminyumu kendi bünyesinde üretiyor ve müşterilerine bitmiş olarak teslim etmektedir.

Mimarların özel tasarladığı ev projelerinde yer almıştır. Ev mobilyasında sadece üst tasarım segmentinde doğal ahşap ve lake cilalı ürünler üretmektedir. Ev mobilyasında koltuk gibi döşemeli ürünler üretmemekteyiz. Müşterimizin talebi ve bütçesi doğrultusunda kendilerini piyasada güvenilir döşeme firmalarıyla tanıştırmaktayız. Daha fazla bilgi ve görsel için web sitemiz www.makiahsap.com adresini ziyaret ediniz.

Maki Ahsap is manufacturing bespoke furniture for people and corporations. We operate mostly in office and luxury shop decorations. American Citibank, Tiffany & Co, Turkish Airlines, Heidelberg Cement, Turkish Bank, Armani, British NEXT, and many other local and international brandmarks are our custoer for whom we manufacture special designed furniture, glass partitions, door and show cases. We deliver our goods finished with it' s relevant objects such as stainless steel, aluminium or glass parts.

We have also produced high end designed home furniture and kitchens. We work only in high end designed natural wood riveted or lacquered finished home furniture and kitchens. We don' t manufacture chairs, sofas and other type of upholstered products. We can let our customers to meet proper uphostery companies regarding to their needs and budgets. Please visit our web page www.makiahsap.com for more information and pictures.