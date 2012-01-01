현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat
Maki Ahşap ve Metal Mobilya San. ve Tic. Ltd. Şti.
Mobilya & Aksesuarlar Istanbul
Genel Bakış 3Projeler (3) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (1)
edit edit in admin Değerlendirme iste Yeni proje
Değerlendirme iste Profili düzenle

Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • Kütüphane - Bookshelves, Maki Ahşap ve Metal Mobilya San. ve Tic. Ltd. Şti. Maki Ahşap ve Metal Mobilya San. ve Tic. Ltd. Şti. Modern Oturma Odası Masif Ahşap Ahşap rengi
    Kütüphane - Bookshelves, Maki Ahşap ve Metal Mobilya San. ve Tic. Ltd. Şti. Maki Ahşap ve Metal Mobilya San. ve Tic. Ltd. Şti. Modern Çalışma Odası Masif Ahşap Ahşap rengi
    Kütüphane - Bookshelves, Maki Ahşap ve Metal Mobilya San. ve Tic. Ltd. Şti. Maki Ahşap ve Metal Mobilya San. ve Tic. Ltd. Şti. Modern Oturma Odası
    +8
    Kütüphane - Bookshelves
    Mutfak - Kitchen - Küchen, Maki Ahşap ve Metal Mobilya San. ve Tic. Ltd. Şti. Maki Ahşap ve Metal Mobilya San. ve Tic. Ltd. Şti. Mutfak üniteleri Ahşap
    Mutfak - Kitchen - Küchen, Maki Ahşap ve Metal Mobilya San. ve Tic. Ltd. Şti. Maki Ahşap ve Metal Mobilya San. ve Tic. Ltd. Şti. Mutfak üniteleri Ahşap
    Mutfak - Kitchen - Küchen, Maki Ahşap ve Metal Mobilya San. ve Tic. Ltd. Şti. Maki Ahşap ve Metal Mobilya San. ve Tic. Ltd. Şti. Mutfak üniteleri
    +30
    Mutfak - Kitchen - Küchen
    Destek FX Genel Müdürlük, Maki Ahşap ve Metal Mobilya San. ve Tic. Ltd. Şti. Maki Ahşap ve Metal Mobilya San. ve Tic. Ltd. Şti. Ofis Alanları & Mağazalar Beyaz
    Destek FX Genel Müdürlük, Maki Ahşap ve Metal Mobilya San. ve Tic. Ltd. Şti. Maki Ahşap ve Metal Mobilya San. ve Tic. Ltd. Şti. Ofis Alanları & Mağazalar Cam Şeffaf
    Destek FX Genel Müdürlük, Maki Ahşap ve Metal Mobilya San. ve Tic. Ltd. Şti. Maki Ahşap ve Metal Mobilya San. ve Tic. Ltd. Şti. Ofis Alanları & Mağazalar Cam Şeffaf
    +10
    Destek FX Genel Müdürlük

    Maki Ahşap kişiye ve kuruma özel üretim mobilya yapmaktadır.  Ağırlıklı olarak ofis ve mağaza dekorasyon alanlarında faaliyet göstermektedir.  Citibank, THY, Heidelberg Çimento, Turkish Bank, Armani, NEXT, Tiffany & Co ve daha bir çok Türk ve uluslararası marka kuruluşlara mobilya, cam partisyon, kapı ve stand üretmektedir.  Firmamız ürünlerde tasarım gereği kullanılması zorunlu olan cam, paslanmaz çelik, alüminyumu kendi bünyesinde üretiyor ve müşterilerine bitmiş olarak teslim etmektedir. 

    Mimarların özel tasarladığı ev projelerinde yer almıştır.  Ev mobilyasında sadece üst tasarım segmentinde doğal ahşap ve lake cilalı ürünler üretmektedir.  Ev mobilyasında koltuk gibi döşemeli ürünler üretmemekteyiz.  Müşterimizin talebi ve bütçesi doğrultusunda kendilerini piyasada güvenilir döşeme firmalarıyla tanıştırmaktayız.  Daha fazla bilgi ve görsel için web sitemiz www.makiahsap.com adresini ziyaret ediniz.

    Maki Ahsap is manufacturing bespoke furniture for people and corporations.  We operate mostly in office and luxury shop decorations.  American Citibank, Tiffany & Co, Turkish Airlines, Heidelberg Cement, Turkish Bank, Armani, British NEXT, and many other local and international brandmarks are our custoer for whom we manufacture special designed furniture, glass partitions, door and show cases.  We deliver our goods finished with it' s relevant objects such as stainless steel, aluminium or glass parts.  

    We have also produced high end designed home furniture and kitchens.  We work only in high end designed natural wood riveted or lacquered finished home furniture and kitchens.  We don' t manufacture chairs, sofas and other type of upholstered products.  We can let our customers to meet proper uphostery companies regarding to their needs and budgets.  Please visit our web page www.makiahsap.com  for more information and pictures.

    Hizmetler
    • Ev mobilyası
    • ofis mobilyası
    • camlı bölme
    • kapı
    Hizmet alanları
    İstanbul ve yurt dışı
    Adres
    Merkez Kocasinan Mah. Malazgirt Cad. Akşar Sitesi, B Blok, No:61/C, Bahçelievler – İstanbul
    35500 Istanbul
    Türkiye
    +90-5322550377 www.makiahsap.com

    Değerlendirmeler

    Murat Derici
    5 yıldan fazla önce
      Add SEO element