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MOOD Mimarlık
Mimarlar Istanbul
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    • MOOD Mimarlık olarak ; konut, ofis, mağaza, kültürel ve sosyal yapılar ve fabrika yapıları gibi bir çok alanda mimarlık, iç mimarlık,  proje yönetimi ve kurumsal kimlik geliştirme hizmeti sunmaktayız. Genç ve dinamik bir ekiple yaşanabilir bir çevre için "küçük farklılıklar tasarlıyoruz" şiarı ile yola çıktık. Uluslararası tasarım standartlarına uygun olarak, dinamik ve yaratıcı bir süreç içerisinde çalışmalarımıza yön vermekteyiz. Özgün, uygulanabilir,  kurumsal bir kimlik ve ifadesi olan yapılar oluşturmak hedefi ile sürdürdüğümüz çalışmalarımıza; insan, kent ve doğa bağlamından koparılmamış bir mimarlık anlayışı ile devam etmekteyiz.

    Hizmet alanları
    istanbul
    Adres
    Istanbul
    Türkiye
    www.moodmimarlik.com
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