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As Tasarım – Mimarlık
İç Mimarlar İzmir
Genel Bakış 8Projeler (8) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

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  • Premium'a geç
    • ORKA AŞ, As Tasarım - Mimarlık As Tasarım - Mimarlık Ofis Alanları & Mağazalar
    ORKA AŞ, As Tasarım - Mimarlık As Tasarım - Mimarlık Ofis Alanları & Mağazalar
    ORKA AŞ, As Tasarım - Mimarlık As Tasarım - Mimarlık Ofis Alanları & Mağazalar
    +35
    ORKA AŞ
    J.A. KESEN ÇEŞME VİLLASI, As Tasarım - Mimarlık As Tasarım - Mimarlık İç Dekorasyon
    J.A. KESEN ÇEŞME VİLLASI, As Tasarım - Mimarlık As Tasarım - Mimarlık İç Dekorasyon
    J.A. KESEN ÇEŞME VİLLASI, As Tasarım - Mimarlık As Tasarım - Mimarlık İç Dekorasyon
    +15
    J.A. KESEN ÇEŞME VİLLASI
    G.HALİLOĞLU ÇEŞME VİLLASI, As Tasarım - Mimarlık As Tasarım - Mimarlık MutfakDolap & Raflar
    G.HALİLOĞLU ÇEŞME VİLLASI, As Tasarım - Mimarlık As Tasarım - Mimarlık MutfakDolap & Raflar
    G.HALİLOĞLU ÇEŞME VİLLASI, As Tasarım - Mimarlık As Tasarım - Mimarlık MutfakDolap & Raflar
    +3
    G.HALİLOĞLU ÇEŞME VİLLASI
    Ş.E. ÖZTÜRKERİ ÇEŞME VİLLASI, As Tasarım - Mimarlık As Tasarım - Mimarlık MutfakDolap & Raflar
    Ş.E. ÖZTÜRKERİ ÇEŞME VİLLASI, As Tasarım - Mimarlık As Tasarım - Mimarlık MutfakDolap & Raflar
    Ş.E. ÖZTÜRKERİ ÇEŞME VİLLASI, As Tasarım - Mimarlık As Tasarım - Mimarlık MutfakDolap & Raflar
    +6
    Ş.E. ÖZTÜRKERİ ÇEŞME VİLLASI
    C.A.ŞEKERCİ ALSANCAK EVİ, As Tasarım - Mimarlık As Tasarım - Mimarlık Modern Mutfak
    C.A.ŞEKERCİ ALSANCAK EVİ, As Tasarım - Mimarlık As Tasarım - Mimarlık Modern Mutfak
    C.A.ŞEKERCİ ALSANCAK EVİ, As Tasarım - Mimarlık As Tasarım - Mimarlık Modern Mutfak
    +27
    C.A.ŞEKERCİ ALSANCAK EVİ
    G.TURGUTLU BORNOVA EVİ, As Tasarım - Mimarlık As Tasarım - Mimarlık MutfakDolap & Raflar
    G.TURGUTLU BORNOVA EVİ, As Tasarım - Mimarlık As Tasarım - Mimarlık MutfakDolap & Raflar
    G.TURGUTLU BORNOVA EVİ, As Tasarım - Mimarlık As Tasarım - Mimarlık MutfakDolap & Raflar
    +1
    G.TURGUTLU BORNOVA EVİ
    Hepsini göster: 8 proje

    1984 yılında “AS Mutfak ve Dekorasyon” adı altında kurulmuş olan
    firmamız, kuruluşundan itibaren konutların ve işyerlerinin renovasyonu, restorasyonu ve yeniden yapılanması, daha kullanışlı, daha estetik ve daha çağdaş bir yapıya bürünmesi için hizmet üretmiştir.

    Renovasyon hizmetlerinin önemli bir unsuru olan mobilya üretimini kendi
    atölyesinde, kaliteden hiçbir şekilde taviz vermeyerek gerçekleştiren firmamız, bu konudaki çalışmalarını, gelişen teknolojilerden yararlanarak, mükemmele ulaştırma amacını sürdürmektedir.

    Hizmetler
    • Mobilya Üretimi
    • Mimar&İç Mimari Proje ve Uygulamaları
    Adres
    Şair Eşref Bulvarı 37/A Alsancak
    35220 İzmir
    Türkiye
    +90-2324223276 www.asart.com.tr
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