As Tasarım – Mimarlık

1984 yılında “AS Mutfak ve Dekorasyon” adı altında kurulmuş olan
firmamız, kuruluşundan itibaren konutların ve işyerlerinin renovasyonu, restorasyonu ve yeniden yapılanması, daha kullanışlı, daha estetik ve daha çağdaş bir yapıya bürünmesi için hizmet üretmiştir.
Renovasyon hizmetlerinin önemli bir unsuru olan mobilya üretimini kendi
atölyesinde, kaliteden hiçbir şekilde taviz vermeyerek gerçekleştiren firmamız, bu konudaki çalışmalarını, gelişen teknolojilerden yararlanarak, mükemmele ulaştırma amacını sürdürmektedir.
- Hizmetler
- Mobilya Üretimi
- Mimar&İç Mimari Proje ve Uygulamaları
- Adres
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Şair Eşref Bulvarı 37/A Alsancak
35220 İzmir
Türkiye
+90-2324223276 www.asart.com.tr