As Tasarım – Mimarlık

1984 yılında “AS Mutfak ve Dekorasyon” adı altında kurulmuş olan

firmamız, kuruluşundan itibaren konutların ve işyerlerinin renovasyonu, restorasyonu ve yeniden yapılanması, daha kullanışlı, daha estetik ve daha çağdaş bir yapıya bürünmesi için hizmet üretmiştir.

Renovasyon hizmetlerinin önemli bir unsuru olan mobilya üretimini kendi

atölyesinde, kaliteden hiçbir şekilde taviz vermeyerek gerçekleştiren firmamız, bu konudaki çalışmalarını, gelişen teknolojilerden yararlanarak, mükemmele ulaştırma amacını sürdürmektedir.