Mimar Damla Demircioğlu

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mimari , dekorasyon
Pastel renkler, dekorasyon içinde kullanılan ve dekorasyona canlılık veren renkler olarak bilinmektedir. Genel olarak tanımlamak gerekirse canlı renkleri beyaz tonlar ile harmanlayarak elde edilen tonlara pastel renkler denilebili…
Eviniz için temel ihtiyaçlar arasında yer alan ısıtma ve soğutma sistemleri bulunduğunuz coğrafyaya bağlı olarak değişkenlik gösterir. Evinizin mimari yapısı ve bulunduğunuz lokasyonun iklimsel özellikleri ısıtma sistemlerinin far…
Evinizi dekore ederken, farklı kültürlerden stil ya da tarzları ön
plana çıkararak dekorasyonda fark yaratabilirsiniz. Doğu
mistisizmi ve estetik anlayışını ev dekorasyonuna taşımak ise bu
alternatiflerden biri.