“PROCON PROFESYONEL KONSEPT YAPI VE GAYRIMENKUL" firması bir Form GRUP kuruluşudur. Form Grup firmalarımız Form Makina www.formmakina.com.tr ve Form Servis www.formservis.com.tr 1992 yılından beri sanayimizin önde gelen imalatçı firmalarına CNC Takım Tezgahları satış ve servisi ile hizmet vermektedir.

Günümüzde 100 ü aşkın personeli ve 35.000.000 EUR yıllık cirosu ile Form Grup makina sektörünün önde gelen duayen firmaları arasında yerini almış olup İstanbul genel merkez ve Ankara , İzmir , Bursa bölge müdürlükleri ile başarılı çalışmalarına devam etmektedir.