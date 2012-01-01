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Halükar Mimarlık
Mimarlar Istanbul
Genel Bakış 1Projeler (1) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (2)
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Projeler

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    • Boğaziçi Üniversitesi Sinema Salonu SİNEBU, Halükar Mimarlık Halükar Mimarlık Ticari alanlar
    Boğaziçi Üniversitesi Sinema Salonu SİNEBU, Halükar Mimarlık Halükar Mimarlık Ticari alanlar
    Boğaziçi Üniversitesi Sinema Salonu SİNEBU, Halükar Mimarlık Halükar Mimarlık Ticari alanlar
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    Boğaziçi Üniversitesi Sinema Salonu SİNEBU

    HÂLÜKÂR; kentsel tasarım, mimarlık, iç mekan tasarımı, mobilya tasarımı ve bu alanların esnek potansiyelleri üzerine araştırma, projelendirme ve uygulama yapar. Ekip; çeşitli ölçeklerde farklı sorunlara disiplinlerarası yaklaşımla araştırır, tartışır, geliştirir. Her proje için yeni tasarım yaklaşımları dener ve önerilerde bulunur.

    Halükar Mimarlık, 2012 yılında Bilge Kalfa ve Gamze İşcan tarafından kurulmuştur. 

    2017 yılından itibaren Gamze İşcan ve Ceren Kılıç ortaklığında çalışmalarına devam etmektedir.

    Hizmetler
    • İç mekan
    • Restaurant
    • Kafe
    • Bar
    • Lounge
    • Ev
    • Ofis
    • Sahne
    • Tiyatro
    • Sinema
    • Klinik
    • Anaokulu
    • Okul
    • Üniversite
    • Hepsini göster: 14 hizme
    Adres
    Dr. Esat Işık Caddesi, No:50/1, Moda
    34710 Istanbul
    Türkiye
    +90-2167485450 www.halukar.com

    Değerlendirmeler

    hüseyin aleçakır
    neredeyse 4 yıl önce
    Mark Hale
    4 yıldan fazla önce
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