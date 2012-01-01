HÂLÜKÂR; kentsel tasarım, mimarlık, iç mekan tasarımı, mobilya tasarımı ve bu alanların esnek potansiyelleri üzerine araştırma, projelendirme ve uygulama yapar. Ekip; çeşitli ölçeklerde farklı sorunlara disiplinlerarası yaklaşımla araştırır, tartışır, geliştirir. Her proje için yeni tasarım yaklaşımları dener ve önerilerde bulunur.

Halükar Mimarlık, 2012 yılında Bilge Kalfa ve Gamze İşcan tarafından kurulmuştur.

2017 yılından itibaren Gamze İşcan ve Ceren Kılıç ortaklığında çalışmalarına devam etmektedir.