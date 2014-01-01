Etit; mağaza, konut, market, otel, cafe, restoran, hastane ve ofislere yönelik proje tasarımı, ince işler uygulaması ve bu işlerle ilgili olan danışmanlık ve kontrol hizmetlerini bir arada yürütmektedir
Verdiğimiz hizmetleri şu başlıklar altında toplayabiliriz;
- Mimari ve İç Mimari Projeler
- Konsept Tasarımı ve 3D Görselleştirme
- Proje Yönetimi ve Uygulama Koordinatörlüğü (Mekanik,elektrik,inşaat, ve peyzaj gibi farklı disiplinler arası proje-uygulama koordisyonun sağlanması)
- Anahtar Teslim Projeler
- Hizmetler
- Mağaza
- cafe
- pastane
- restoran
- hotel
- ev
- ofis projelerinin tasarımı üretimi ve uygulanması
- restaurant tasarımı
- cafe tasarımı
- cafe dekorasyonu
- restoran dekorasyonu
- pastane tasarımı
- pastane dekorasyonu
- mağaza dekorasyonu
- restaurant design
- anahtar teslim cafe
- anahtar teslim restoran
- anahtar teslim pastane
- fırın dekorasyonu
- fırın tasarımı
- unlu mamüller dekorasyonu
- nargile cafe dekorasyonu
- nargile cafe tasarımı
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- Hizmet alanları
- Mimarlık ve İç Mimarlık
- Avcılar
- Adres
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Cihangir Mah. E5 Yanyol (Londra Asfaltı) Cad. No:191/1
34310 Avcılar
Türkiye
+90-2124286624 www.etitmimarlik.com