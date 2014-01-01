Etit; mağaza, konut, market, otel, cafe, restoran, hastane ve ofislere yönelik proje tasarımı, ince işler uygulaması ve bu işlerle ilgili olan danışmanlık ve kontrol hizmetlerini bir arada yürütmektedir

Verdiğimiz hizmetleri şu başlıklar altında toplayabiliriz;

- Mimari ve İç Mimari Projeler

- Konsept Tasarımı ve 3D Görselleştirme

- Proje Yönetimi ve Uygulama Koordinatörlüğü (Mekanik,elektrik,inşaat, ve peyzaj gibi farklı disiplinler arası proje-uygulama koordisyonun sağlanması)

- Anahtar Teslim Projeler