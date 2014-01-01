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Etit Mimarlık Tasarım &amp; Uygulama
İç Mimarlar Avcılar
Genel Bakış 11Projeler (11) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (6)
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Projeler

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    • Bahçekent Unlu Mamülleri, Etit Mimarlık Tasarım & Uygulama Etit Mimarlık Tasarım & Uygulama Ticari alanlar
    Bahçekent Unlu Mamülleri, Etit Mimarlık Tasarım & Uygulama Etit Mimarlık Tasarım & Uygulama Ticari alanlar
    Bahçekent Unlu Mamülleri, Etit Mimarlık Tasarım & Uygulama Etit Mimarlık Tasarım & Uygulama Ticari alanlar
    +6
    Bahçekent Unlu Mamülleri
    Cafe Planken Konsept Tasarımı, Etit Mimarlık Tasarım & Uygulama Etit Mimarlık Tasarım & Uygulama Ticari alanlar Altın Sarısı
    Cafe Planken Konsept Tasarımı, Etit Mimarlık Tasarım & Uygulama Etit Mimarlık Tasarım & Uygulama Ticari alanlar
    Cafe Planken Konsept Tasarımı, Etit Mimarlık Tasarım & Uygulama Etit Mimarlık Tasarım & Uygulama Ticari alanlar
    +8
    Cafe Planken Konsept Tasarımı
    Adana Ocakbaşı , Etit Mimarlık Tasarım & Uygulama Etit Mimarlık Tasarım & Uygulama Ticari alanlar
    Adana Ocakbaşı , Etit Mimarlık Tasarım & Uygulama Etit Mimarlık Tasarım & Uygulama Ticari alanlar
    Adana Ocakbaşı , Etit Mimarlık Tasarım & Uygulama Etit Mimarlık Tasarım & Uygulama Ticari alanlar
    +5
    Adana Ocakbaşı
    Reyna Restaurant, Etit Mimarlık Tasarım & Uygulama Etit Mimarlık Tasarım & Uygulama Endüstriyel Sergi Alanları Ahşap Ahşap rengi
    Reyna Restaurant, Etit Mimarlık Tasarım & Uygulama Etit Mimarlık Tasarım & Uygulama Endüstriyel Sergi Alanları Ahşap Ahşap rengi
    Reyna Restaurant, Etit Mimarlık Tasarım & Uygulama Etit Mimarlık Tasarım & Uygulama Endüstriyel Sergi Alanları Ahşap Ahşap rengi
    +6
    Reyna Restaurant
    Cennet Pastanesi, Etit Mimarlık Tasarım & Uygulama Etit Mimarlık Tasarım & Uygulama Ticari alanlar Ahşap Beyaz
    Cennet Pastanesi, Etit Mimarlık Tasarım & Uygulama Etit Mimarlık Tasarım & Uygulama Ticari alanlar Ahşap-Plastik Kompozit Gri
    Cennet Pastanesi, Etit Mimarlık Tasarım & Uygulama Etit Mimarlık Tasarım & Uygulama Ticari alanlar Aluminyum/Çinko Bej
    +9
    Cennet Pastanesi
    Cennet Pastanesi, Etit Mimarlık Tasarım & Uygulama Etit Mimarlık Tasarım & Uygulama Ticari alanlar Ahşap Beyaz
    Cennet Pastanesi, Etit Mimarlık Tasarım & Uygulama Etit Mimarlık Tasarım & Uygulama Eklektik Okullar Masif Ahşap Beyaz
    Cennet Pastanesi, Etit Mimarlık Tasarım & Uygulama Etit Mimarlık Tasarım & Uygulama Ticari alanlar Demir/Çelik Bej
    +3
    Cennet Pastanesi
    Hepsini göster: 11 proje

    Etit; mağaza, konut, market, otel, cafe, restoran, hastane ve ofislere yönelik proje tasarımı, ince işler uygulaması ve bu işlerle ilgili olan danışmanlık ve kontrol hizmetlerini bir arada yürütmektedir

    Verdiğimiz hizmetleri şu başlıklar altında toplayabiliriz;

    - Mimari ve İç Mimari Projeler

    - Konsept Tasarımı ve 3D Görselleştirme

    - Proje Yönetimi ve Uygulama Koordinatörlüğü (Mekanik,elektrik,inşaat, ve peyzaj gibi farklı disiplinler arası proje-uygulama koordisyonun sağlanması)

    - Anahtar Teslim Projeler

    Hizmetler
    • Mağaza
    • cafe
    • pastane
    • restoran
    • hotel
    • ev
    • ofis projelerinin tasarımı üretimi ve uygulanması
    • restaurant tasarımı
    • cafe tasarımı
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    • anahtar teslim pastane
    • fırın dekorasyonu
    • fırın tasarımı
    • unlu mamüller dekorasyonu
    • nargile cafe dekorasyonu
    • nargile cafe tasarımı
    • Hepsini göster: 23 hizme
    Hizmet alanları
    • Mimarlık ve İç Mimarlık
    • Avcılar
    Adres
    Cihangir Mah. E5 Yanyol (Londra Asfaltı) Cad. No:191/1
    34310 Avcılar
    Türkiye
    +90-2124286624 www.etitmimarlik.com

    Değerlendirmeler

    veysel erdinçoğlu
    yaklaşık 4 yıl önce
    musa büyük
    memnuniyetle çalıştığım firma
    yaklaşık 4 yıl önce
    ali korkmaz
    Yıllardır çalıştığımız firma başarılarınızın devamını dilerim
    yaklaşık 4 yıl önce
    Tüm 6 değerlendirmelerini göster
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