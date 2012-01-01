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Boran Reklam
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Genel Bakış 8Projeler (8) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (1)
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Projeler

Yeni proje
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    • DEZENFEKTAN STANDI, Boran Reklam Boran Reklam Ofis Alanları & Mağazalar Aluminyum/Çinko Rengarenk
    DEZENFEKTAN STANDI, Boran Reklam Boran Reklam Ofis Alanları & Mağazalar Ahşap Rengarenk
    DEZENFEKTAN STANDI
    HEALTHY LIFE YÜZ KORUYUCU SİPERLİK, Boran Reklam Boran Reklam
    HEALTHY LIFE YÜZ KORUYUCU SİPERLİK
    Pedallı ve Pedalsız Dezenfektan Standı, Boran Reklam Boran Reklam Ofis Alanları & Mağazalar Ahşap Siyah
    Pedallı ve Pedalsız Dezenfektan Standı, Boran Reklam Boran Reklam Ofis Alanları & Mağazalar Ahşap Mavi
    Pedallı ve Pedalsız Dezenfektan Standı
    Kutu Harf Cephe Giydirme, Boran Reklam Boran Reklam Klasik Sergi Alanları Aluminyum/Çinko Turuncu
    Kutu Harf Cephe Giydirme
    Dekoratif Çerçevesiz Tekstil Baskı, Boran Reklam Boran Reklam Ticari alanlar Orta Yoğunlukta Lifli Levha Rengarenk
    Dekoratif Çerçevesiz Tekstil Baskı, Boran Reklam Boran Reklam Ticari alanlar Orta Yoğunlukta Lifli Levha Rengarenk
    Dekoratif Çerçevesiz Tekstil Baskı
    Dijital Baskı, Boran Reklam Boran Reklam Ticari alanlar Ahşap-Plastik Kompozit Rengarenk
    Dijital Baskı, Boran Reklam Boran Reklam Ticari alanlar Ahşap-Plastik Kompozit Rengarenk
    Dijital Baskı
    Hepsini göster: 8 proje

    Boran Reklam Türkiye'nin önde gelen dijital baskı ve açık hava reklamcılığı firmalarındandır. 1994 Yılından bu yana iç mekan ve açık hava reklamcılık çözümleriyle sayısız kurumsal müşteriye hizmet vermiştir. Başlıca hizmetlerimiz :

    - İç ve dış mekan dijital baskı;

    - Cam, ahşap, metal, fayans ve her türlü düz yüzeyli materyale kişiye özel baskı yapılabilen UV baskı;

    - Büyük ebatlı 3D Lenticular baskı;

    - Hareketli reklam sistemleri (Billboard, Megalight, Raket Pano, Trivizyon ve Gezici Reklam Panoları);

    - Fayans üzerine baskı (Banyo, mutfak, havuz içi, hamam-spa, dış mekan, kafe-mağaza, mimari projeler vs.);

    - Display sistemler;

    - Tabela;

    - Araç Giydirme

    Hizmetler
    • Baskılı fayans
    • cam baskı
    • ahşap baskı
    • yönlendirme ve display sistemleri
    • canvas baskı
    • ışıklı-ışıksız tabelalar
    • 3d lenticular
    • hareketli reklam sistemleri araç giydirme
    • dijital ve uv baskı
    • Hepsini göster: 9 hizme
    Hizmet alanları
    • Dijital baskı ve açık hava reklamcılığı
    • İstanbul
    Adres
    Şeyhli Mh. Kuruçeşme Sk. No:3
    34906 İstanbul
    Türkiye
    +90-2163834402 www.boranreklam.com

    Değerlendirmeler

    FayansArt FayansArt
    Baskı konusunda oldukça deneyimli profesyonel hizmet veren bir firma.
    4 yıldan fazla önce
    Proje tarihi: Ağustos 2017
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