Boran Reklam Türkiye'nin önde gelen dijital baskı ve açık hava reklamcılığı firmalarındandır. 1994 Yılından bu yana iç mekan ve açık hava reklamcılık çözümleriyle sayısız kurumsal müşteriye hizmet vermiştir. Başlıca hizmetlerimiz :

- İç ve dış mekan dijital baskı;

- Cam, ahşap, metal, fayans ve her türlü düz yüzeyli materyale kişiye özel baskı yapılabilen UV baskı;

- Büyük ebatlı 3D Lenticular baskı;

- Hareketli reklam sistemleri (Billboard, Megalight, Raket Pano, Trivizyon ve Gezici Reklam Panoları);

- Fayans üzerine baskı (Banyo, mutfak, havuz içi, hamam-spa, dış mekan, kafe-mağaza, mimari projeler vs.);

- Display sistemler;

- Tabela;

- Araç Giydirme