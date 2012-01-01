Boran Reklam Türkiye'nin önde gelen dijital baskı ve açık hava reklamcılığı firmalarındandır. 1994 Yılından bu yana iç mekan ve açık hava reklamcılık çözümleriyle sayısız kurumsal müşteriye hizmet vermiştir. Başlıca hizmetlerimiz :
- İç ve dış mekan dijital baskı;
- Cam, ahşap, metal, fayans ve her türlü düz yüzeyli materyale kişiye özel baskı yapılabilen UV baskı;
- Büyük ebatlı 3D Lenticular baskı;
- Hareketli reklam sistemleri (Billboard, Megalight, Raket Pano, Trivizyon ve Gezici Reklam Panoları);
- Fayans üzerine baskı (Banyo, mutfak, havuz içi, hamam-spa, dış mekan, kafe-mağaza, mimari projeler vs.);
- Display sistemler;
- Tabela;
- Araç Giydirme
- Hizmetler
- Baskılı fayans
- cam baskı
- ahşap baskı
- yönlendirme ve display sistemleri
- canvas baskı
- ışıklı-ışıksız tabelalar
- 3d lenticular
- hareketli reklam sistemleri araç giydirme
- dijital ve uv baskı
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- Hizmet alanları
- Dijital baskı ve açık hava reklamcılığı
- İstanbul
- Adres
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Şeyhli Mh. Kuruçeşme Sk. No:3
34906 İstanbul
Türkiye
+90-2163834402 www.boranreklam.com