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ByKepi
Mobilya & Aksesuarlar Izmir
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    • ByKepi, küçük bir atölyede hizmete başladığında “mükemmelliyetçilik” ilkesiyle Türkiye ve dünya pazarında güçlü bir marka yarattı. Kurulduğu günden bu yana bütünsel dekorasyon çözümleri sunan ByKepi, mobilya ve iç mimari sektöründe eşsiz kalitesi, sağlam dostlukları ve ulusal-uluslararası başarılarıyla bu gün 200’ e yakın profesyonel çalışanı ile 15.000 m2’lik kapalı alanda hizmet veriyor. ByKepi, klasikten modern tarza kadar uzanan bir yelpazede koltuk takımları, yemek ve yatak odaları üretiyor. En kaliteli malzemeleri yüksek teknoloji ve el işçiliği ile üreten ByKepi müşterilerine özel çözümler sunabilen ilk ve tek firma olma özelliğini de elinde bulunduruyor.

    Hizmet alanları
    İzmir
    Adres
    Izmir
    Türkiye
    www.bykepi.com
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