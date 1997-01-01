Lal Bahçeleri Türkiye'nin en yenilikçi peyzaj tasarım ve uygulama firmalarından biridir. 1997 yılında kuruluşundan bu yana, 180'den fazla proje ve 7 ülkede 3 milyondan fazla m² alanda hizmet sağlamıştır.

2007 yılından bu yana Azerbaycan'da da çalışan Lal Bahçeleri, kamusal ve özel birçok projede ilkleri gerçekleştirdi. Lal Bahçeleri; İstanbul, Türkiye'de kurulmuş olup, Azerbaycan'daki yüksek iş hacmi sonrasında, 2012 yılından itibaren Bakü'de de yeni bir şubeye sahiptir.

Lal Bahçeleri; fizibilite çalışmaları , saha analizi, kavramsal tasarım, tasarım geliştirme, kentsel tasarım ve planlama, peyzaj mimarlığı, trafik sistem simülasyonu, alt yapı projeleri, bina tasarımı, iç mekan tasarımı, ürün tasarımı ve sanatsal enstalasyon gibi hizmetlere sağlam bir altlıkla başlamış olup; yapım projeleri, satın alma, denetim ve proje yönetimini de hizmet kapsamına almıştır.