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Evdüşüm yapı tasarım
İç Mimarlar Mersin
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    Türkiye'de her geçen gün büyüyen inşaat sektörünü fark etmek imkansız. Mersin'in kendi payına düşeni fazlasıyla aldığı bu dönemde, amacımız Mersin ve çevre illerdeki nitelikli ve yüksek kaliteli ürünlere ulaşma ihtiyacını, daha büyük kentlere hatta ülkelere giderek temin edebilme anlayışını değiştirmek, Mersin ve çevre illerde ithal ve lüks dekorasyon ürünleri kategorisindeki mağaza eksikliğini gidermekti. Bu nedenle Mersin'de hem mimari çizim desteği sunabileceğimiz hem de uygulama alanında farklı beklentilere cevap verebileceğimiz EVDÜŞÜM TASARIM'ı kurduk.500m² lik 3 katlı showroomumuzla yaklaşık 100 markaya yakın ürün portföyü ile Evdüşüm Tasarım profesyonel ekibi ile haftanın 6 günü hizmet vermektedir.

    Hizmetler
    Banyo & Mutfak & Dekorasyon & İthal seramik & Vitrifiye & Duvar Kağıdı & Şömine
    Hizmet alanları
    mersin
    Adres
    169/A
    33120 Mersin
    Türkiye
    +90-3243260693 www.evdusum.com
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