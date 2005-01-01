Yastık By Rıfat Ozbek

30 yıl moda tasarımcılığının ardından 2005 yılında iç tasarıma yönelen Rıfat Özbek’in evi kendisinin öncelikli odak noktası haline geldi. Türkiye’nin güneyinde yer alan yazlık evinin dekorasyonu sırasında, renkler, kumaşlar ve desenlerle çalışmaya karşı duyduğu bitmeyen sevgisinden aldığı ilhamla özel bir yastık serisi üretmeye karar verdi.

Rıfat Özbek’in coşkulu tasarım duygusu kısa zamanda fark edildi ve ortağı Erdal Karaman ile birlikte YASTIK markasını oluşturdular ve Bodrum Yalıkavak’ta küçük bir dükkan açtılar. Yastık by Rıfat Özbek’in Türkiye’de sırasıyla İstanbul ve Alaçatı’da mağazaları açıldı, 2010 yılında da Londra mağazası açılışı gerçekleşti.

Yastık markası, Ikat ve Suzeni el işlemelerinin kullanıldığı sınırlı sayıda üretilen lüks ev aksesuarlarından oluşmaktadır. Orta Asya ve Özbekistan’ın uzak bölgelerinde doğan bu yüzlerce yıllık kumaşlarla hazırlanan tasarımlar renk, desen ve dokularıyla kendi dillerinde kendi hikayelerini anlatır.

Rıfat Özbek ve Erdal Karaman, Yastık koleksiyonlarını yaratmak için bu hikayeleri, kumaşları birleştirerek, benzersiz ve yenilikçi bir şekilde tekrar işleyip geleneksel ve modern anlamda çok yönlü ve ideal bir hale getirerek yeniden anlatıyorlar.