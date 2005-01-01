현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat
Yastık By Rıfat Ozbek
Mobilya & Aksesuarlar Istanbul
Genel Bakış 5Projeler (5) 1Yeni Fikirler (1)
Değerlendirmeler (5)
edit edit in admin Değerlendirme iste Yeni proje
Değerlendirme iste Profili düzenle

Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • Mükemmelliğin Zirvesinde Bir Koleksiyon “MODERNOTTOMAN”, Yastık By Rıfat Ozbek Yastık By Rıfat Ozbek Oturma OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
    Mükemmelliğin Zirvesinde Bir Koleksiyon “MODERNOTTOMAN”, Yastık By Rıfat Ozbek Yastık By Rıfat Ozbek Oturma OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
    Mükemmelliğin Zirvesinde Bir Koleksiyon “MODERNOTTOMAN”, Yastık By Rıfat Ozbek Yastık By Rıfat Ozbek Oturma OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
    +3
    Mükemmelliğin Zirvesinde Bir Koleksiyon “MODERNOTTOMAN”
    YASTIK BY RIFAT ÖZBEK'LE YILBAŞI, Yastık By Rıfat Ozbek Yastık By Rıfat Ozbek Oturma OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
    YASTIK BY RIFAT ÖZBEK'LE YILBAŞI, Yastık By Rıfat Ozbek Yastık By Rıfat Ozbek Oturma OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
    YASTIK BY RIFAT ÖZBEK'LE YILBAŞI, Yastık By Rıfat Ozbek Yastık By Rıfat Ozbek Oturma OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
    +2
    YASTIK BY RIFAT ÖZBEK'LE YILBAŞI
    AŞK DOLU YASTIKLAR, Yastık By Rıfat Ozbek Yastık By Rıfat Ozbek Oturma OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
    AŞK DOLU YASTIKLAR, Yastık By Rıfat Ozbek Yastık By Rıfat Ozbek Oturma OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
    AŞK DOLU YASTIKLAR, Yastık By Rıfat Ozbek Yastık By Rıfat Ozbek Çalışma OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
    AŞK DOLU YASTIKLAR
    BAHÇENİZİ EŞSİZ KILACAK 6 ÖZEL TASARIM, Yastık By Rıfat Ozbek Yastık By Rıfat Ozbek BahçeAksesuarlar & Dekorasyon
    BAHÇENİZİ EŞSİZ KILACAK 6 ÖZEL TASARIM, Yastık By Rıfat Ozbek Yastık By Rıfat Ozbek BahçeAksesuarlar & Dekorasyon
    BAHÇENİZİ EŞSİZ KILACAK 6 ÖZEL TASARIM, Yastık By Rıfat Ozbek Yastık By Rıfat Ozbek BahçeAksesuarlar & Dekorasyon
    +3
    BAHÇENİZİ EŞSİZ KILACAK 6 ÖZEL TASARIM
    Sanatı mekanlara taşıyan yastıklar, Yastık By Rıfat Ozbek Yastık By Rıfat Ozbek İç Dekorasyon
    Sanatı mekanlara taşıyan yastıklar

    30 yıl moda tasarımcılığının ardından 2005 yılında iç tasarıma yönelen Rıfat Özbek’in evi kendisinin öncelikli odak noktası haline geldi. Türkiye’nin güneyinde yer alan yazlık evinin dekorasyonu sırasında, renkler, kumaşlar ve desenlerle çalışmaya karşı duyduğu bitmeyen sevgisinden aldığı ilhamla özel bir yastık serisi üretmeye karar verdi.

    Rıfat Özbek’in coşkulu tasarım duygusu kısa zamanda fark edildi ve ortağı Erdal Karaman ile birlikte YASTIK markasını oluşturdular ve Bodrum Yalıkavak’ta küçük bir dükkan açtılar. Yastık by Rıfat Özbek’in Türkiye’de sırasıyla İstanbul ve Alaçatı’da mağazaları açıldı, 2010 yılında da Londra mağazası açılışı gerçekleşti.

    Yastık markası, Ikat ve Suzeni el işlemelerinin kullanıldığı sınırlı sayıda üretilen lüks ev aksesuarlarından oluşmaktadır. Orta Asya ve Özbekistan’ın uzak bölgelerinde doğan bu yüzlerce yıllık kumaşlarla hazırlanan tasarımlar renk, desen ve dokularıyla kendi dillerinde kendi hikayelerini anlatır.

    Rıfat Özbek ve Erdal Karaman, Yastık koleksiyonlarını yaratmak için bu hikayeleri, kumaşları birleştirerek, benzersiz ve yenilikçi bir şekilde tekrar işleyip geleneksel ve modern anlamda çok yönlü ve ideal bir hale getirerek yeniden anlatıyorlar.

    Hizmetler
    tasarım
    Hizmet alanları
    • istanbul
    • Londra
    • Paris
    • italya
    • Bodrum
    • viyana
    Adres
    Şakayık Sokak, Olcay Apt. No:13/1 Teşvikiye, Şişli
    34365 Istanbul
    Türkiye
    +90-2122408731 www.yastikbyrifatozbek.com

    Değerlendirmeler

    Cetin Erdoğan
    Muhtesem yastıklar...
    yaklaşık 1 ay önce
    S
    10 ay önce
    Zafer ESKİİLİ
    3 yıldan fazla önce
    Tüm 5 değerlendirmelerini göster
      Add SEO element