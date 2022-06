Wood Sehpa Harun Eker tarafından 2010 yılında kuruldı. İlk bakışta ilham ile başlayan ve takip edilen bir fikir haline gelen wood sehpa 2 yılda dünya çapında göze çarpan bir şirket haline gelmiştir. Harun Eker için , her bir çalışma; her şeyden önce Bir Tutku , Bir Moda Yaratmadır . Moda yaratırken de hem kullanışlı hem konforlu hem de hayallerinizi göz önüne almıştır. Kurulduğu günden bu güne gelişen ve değişen moda anlayışına uygun tasarımlarını sürekli yenilemekte ve farklı tasarımları ile sektöründe öncülük yapmaktadır. Wood Sehpa malzemeleri, tasarımı, hassas kalitesini teknolojik yenilikler ile eski mobilya geleneğini birleştiren bir misyona sahiptir. Wood Sehpa tarafından yapılan her sehpa parçası malzeme seçimi, üretimi, işçilik ve bakımı karakterize özelliğe sahiptir. Kişilerin hayal dünyalarını süsleyen Wood Sehpalarının tüm malzemeleri kesinlikle yüksek kalitededir. Özgün tasarımları ile kişilerin isteklerine karşılık veren Wood Sehpa renk seçiminde ise moda sektörüne ilişkin yeni eğilimleri ile aynı araştırma mekanizmalarını izler. Moda renkleri özgün tasarımları ile dünya markası haline gelen Wood Sehpa kalite ve konforu size aynı anda sunmaktadır. Wood Sehpa aslı ve çağdaş tasarımı ile en güncel eğilimler doğrultusunda, yüksek kaliteli ve konforlu karakterize ürün yelpazesi ile pazarında yüksek sektörü hedeflemektedir.