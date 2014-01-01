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Kıbrıs Developments
İnşaat Şirketleri Girne
Genel Bakış 3Projeler (3) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • Escape Homes Exclusive , Kıbrıs Developments Kıbrıs Developments Akdeniz Çocuk Odası
    Escape Homes Exclusive , Kıbrıs Developments Kıbrıs Developments Modern Oturma Odası
    Escape Homes Exclusive , Kıbrıs Developments Kıbrıs Developments Modern Oturma Odası
    +8
    Escape Homes Exclusive
    Kıbrıs Developments Sales Office, Kıbrıs Developments Kıbrıs Developments Ticari alanlar
    Kıbrıs Developments Sales Office, Kıbrıs Developments Kıbrıs Developments Ticari alanlar
    Kıbrıs Developments Sales Office, Kıbrıs Developments Kıbrıs Developments Ticari alanlar
    +4
    Kıbrıs Developments Sales Office
    CAG PETROL , Kıbrıs Developments Kıbrıs Developments Ticari alanlar
    CAG PETROL , Kıbrıs Developments Kıbrıs Developments Endüstriyel Sergi Alanları
    CAG PETROL , Kıbrıs Developments Kıbrıs Developments Endüstriyel Sergi Alanları
    +5
    CAG PETROL

    1985 yılından beri ticari yapılar ve kişiye özel yaşam alanları inşa eden şirketimiz, müşterilerinin isteklerine cevap veren, yüksek standartlarda yaşam kalitesi sunan yapılar yaratmaktır. Müşterilerimizin hayat tarzını anlamak ve bu doğrultuda onlara çekici gelen evleri tasarlamak bizim için en önemli kriterdir. Onlar için tasarladığımız bu eşsiz evlerin her biri, özel dokunuşlara sahiptir. Çünkü biz, bir yapının kalitesini içeriğindeki detayların belirlediğini çok iyi biliyoruz.

    Bir evin kapısını açtığınız zaman hissettiğiniz o büyüleyici duyguyu oluşturmak için bizler, üstlendiğimiz her projeye kalbimizi ve ruhumuzu koyarak başlıyoruz. Bizim için başladığımız her proje, müşterimizin mutlak memnuniyetini sağladığımız zaman tamamlanmış sayılıyor.

    Kıbrıs Developments, inşaat sektörüne öncülük eden lider, tam kurumsallaşma hedefiyle her türlü ürün ve hizmette aranan ve yenilikçi sunumlarla fark yaratan bir kurum olmayı kendine misyon edinmiştir.

    Bu doğrultuda, Kıbrıs adasına yakışır imar yapabilmek için tüm yatırımlarımızda genel çevreyi, altyapı düzenlemeleri ve yeşillendirme ile yaşanabilir kılmayı kendimize görev ediniyoruz.  Ve bizler bu bütünsel yaklaşımın projelerimize büyük değer kattığına inanıyoruz.

    Hizmetler
    • inşaat
    • Proje Geliştirme
    • Yatırım Danışmanlığı
    • Mimari ve İç Mimari Danışmanlık
    Hizmet alanları
    GİRNE ve kıbrıs
    Şirket ödülleri
    KKTC Emlak Ödülleri 2014 – Escape Homes projesi ile 'En İyi Yeni Proje Tasarımı'
    Adres
    Sht. Sonay Özdayı Caddesi No:19 Boğaz
    09000 Girne
    Türkiye
    +90-3924445277
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