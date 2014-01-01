1985 yılından beri ticari yapılar ve kişiye özel yaşam alanları inşa eden şirketimiz, müşterilerinin isteklerine cevap veren, yüksek standartlarda yaşam kalitesi sunan yapılar yaratmaktır. Müşterilerimizin hayat tarzını anlamak ve bu doğrultuda onlara çekici gelen evleri tasarlamak bizim için en önemli kriterdir. Onlar için tasarladığımız bu eşsiz evlerin her biri, özel dokunuşlara sahiptir. Çünkü biz, bir yapının kalitesini içeriğindeki detayların belirlediğini çok iyi biliyoruz.

Bir evin kapısını açtığınız zaman hissettiğiniz o büyüleyici duyguyu oluşturmak için bizler, üstlendiğimiz her projeye kalbimizi ve ruhumuzu koyarak başlıyoruz. Bizim için başladığımız her proje, müşterimizin mutlak memnuniyetini sağladığımız zaman tamamlanmış sayılıyor.

Kıbrıs Developments, inşaat sektörüne öncülük eden lider, tam kurumsallaşma hedefiyle her türlü ürün ve hizmette aranan ve yenilikçi sunumlarla fark yaratan bir kurum olmayı kendine misyon edinmiştir.

Bu doğrultuda, Kıbrıs adasına yakışır imar yapabilmek için tüm yatırımlarımızda genel çevreyi, altyapı düzenlemeleri ve yeşillendirme ile yaşanabilir kılmayı kendimize görev ediniyoruz. Ve bizler bu bütünsel yaklaşımın projelerimize büyük değer kattığına inanıyoruz.