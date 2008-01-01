Ados Grup İnternet Teknolojileri Reklam Hizmetleri İnş.San. ve Dış Tic Ltd.Şti.

2008 Yılında ticaret hayatına merhaba diyen Ados Grup

Web Hosting ,Profesyonel Fotoğraf Çekimleri, reseller ,domain , web tasarım , yazılım , dedicated , Seo Optimizasyon, Projelendirme, Dış Cephe Onarım tadilat, Cam Mozaik, Sanatsal Cam mozaik tasarım hizmeti, internet reklamı, Kurumsal kimlik, 7/24 online internet desteği Banner tasarım, logo tasarım, katalog, kartvizit, broşür, 360 Derecede Sanal Tur hizmeti Mekan tanıtım, Araç tanıtım, Ürün Tanıtım ve Gigapixel Çekim Hizmetlerini kesintisiz olarak Dürüst, güvene dayalı ve düzgün satış politikası ile çok kısa sürede sektörde bulunan büyük firmalar arasında yerini almış ve sağlamlaştırmıştır.

Daimi bir süreç olan yenilenme ve teknolojiye ayak uydurmak Ados Grup için standart yapılanmadır. Web tasarım ve yazılım hizmetlerinde ise takip edilmesi gereken profesyonel personelleri ile destek sağlayan kurumsal bir firmadır. 7/24 destek ,mail-ticket-tel-fax ile anlık ve hızlı iletişim , uygun fiyatlar, online satış bunların hepsi siz değerli müşterilerimiz için standartlarımız arasındadır.

Hizmet vermek bir zevktir. Elinizden geldiğince bize bu zevki yaşatın. A'dan Z'ye internet ve Bilgisayar hizmetleri