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Ados Grup İnternet Teknolojileri Reklam Hizmetleri İnş.San. ve Dış Tic Ltd.Şti.
Sanatçı & Zanaatkârlar Istanbul
Genel Bakış 1Projeler (1) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

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    • 3 Boyutlu Mozaik Baskı Sistemleri, Ados Grup İnternet Teknolojileri Reklam Hizmetleri İnş.San. ve Dış Tic Ltd.Şti. Ados Grup İnternet Teknolojileri Reklam Hizmetleri İnş.San. ve Dış Tic Ltd.Şti. SanatResim & Tablolar
    3 Boyutlu Mozaik Baskı Sistemleri

    2008 Yılında ticaret hayatına merhaba diyen Ados Grup 

    Web Hosting ,Profesyonel Fotoğraf Çekimleri, reseller ,domain , web tasarım , yazılım , dedicated , Seo Optimizasyon, Projelendirme, Dış Cephe Onarım tadilat, Cam Mozaik, Sanatsal Cam mozaik tasarım hizmeti, internet reklamı, Kurumsal kimlik, 7/24 online internet desteği Banner tasarım, logo tasarım, katalog, kartvizit, broşür, 360 Derecede Sanal Tur hizmeti Mekan tanıtım, Araç tanıtım, Ürün Tanıtım ve Gigapixel Çekim Hizmetlerini kesintisiz olarak Dürüst, güvene dayalı ve düzgün satış politikası ile çok kısa sürede sektörde bulunan büyük firmalar arasında yerini almış ve sağlamlaştırmıştır.

    Daimi bir süreç olan yenilenme ve teknolojiye ayak uydurmak Ados Grup için standart yapılanmadır.   Web tasarım ve yazılım hizmetlerinde ise takip edilmesi gereken profesyonel personelleri ile destek sağlayan kurumsal bir firmadır.   7/24 destek ,mail-ticket-tel-fax ile anlık ve hızlı iletişim , uygun fiyatlar, online satış bunların hepsi siz değerli müşterilerimiz için standartlarımız arasındadır.

    Hizmet vermek bir zevktir. Elinizden geldiğince bize bu zevki yaşatın.   A'dan Z'ye internet ve Bilgisayar hizmetleri

    Hizmetler
    • Web Hosting
    • Profesyonel Fotoğraf Çekimleri
    • reseller
    • domain
    • web tasarım
    • yazılım
    • dedicated
    • Seo Optimizasyon
    • Projelendirme
    • Dış Cephe Onarım tadilat
    • Cam Mozaik
    • Sanatsal Cam mozaik tasarım hizmeti
    • internet reklamı
    • Hepsini göster: 13 hizme
    Hizmet alanları
    • Bilişim
    • Sanatsal Mozaik
    • Sanatsal Cam Mozaik
    • istanbul
    Adres
    Cihangir Mah.Osmanpaşa Caddesi No:55/A – Okyanus Koleji Yanı Avcılar
    34310 Istanbul
    Türkiye
    +90-2124226452 www.adosgrup.com.tr
    Yasal mülkiyet

    2008 Yılında ticaret hayatına merhaba diyen Ados Grup 

    Web Hosting ,Profesyonel Fotoğraf Çekimleri, reseller ,domain , web tasarım , yazılım , dedicated , Seo Optimizasyon, Projelendirme, Dış Cephe Onarım tadilat, Cam Mozaik, Sanatsal Cam mozaik tasarım hizmeti, internet reklamı, Kurumsal kimlik, 7/24 online internet desteği Banner tasarım, logo tasarım, katalog, kartvizit, broşür, 360 Derecede Sanal Tur hizmeti Mekan tanıtım, Araç tanıtım, Ürün Tanıtım ve Gigapixel Çekim Hizmetlerini kesintisiz olarak Dürüst, güvene dayalı ve düzgün satış politikası ile çok kısa sürede sektörde bulunan büyük firmalar arasında yerini almış ve sağlamlaştırmıştır. Daimi bir süreç olan yenilenme ve teknolojiye ayak uydurmak Ados Grup için standart yapılanmadır.   Web tasarım ve yazılım hizmetlerinde ise takip edilmesi gereken profesyonel personelleri ile destek sağlayan kurumsal bir firmadır.   7/24 destek ,mail-ticket-tel-fax ile anlık ve hızlı iletişim , uygun fiyatlar, online satış bunların hepsi siz değerli müşterilerimiz için standartlarımız arasındadır. Hizmet vermek bir zevktir. Elinizden geldiğince bize bu zevki yaşatın.   A'dan Z'ye internet ve Bilgisayar hizmetleri

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