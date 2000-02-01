1931 yılında Kadıköy, Moda’da doğan Metin Hepgüler, oldukça genç yaşta katıldığı ve kazandığı yarışmalarla adını yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da başarıyla tanıtmış ünlü bir mimarımız. Metin Hepgüler, 1953 yılında İTÜ lisans ve yüksek lisans eğitimini birincilikle bitirdi. 1955 ve 1957 yıllarında kendi mimarlık bürosunu kurdu ve TMMOB'de yönetici olarak görev aldı. 1960'da Avrupa ve ABD'de Prof.Dr. Salvisberg / Dr. Rohn, F. Doriot, Prof. Beckhard,M. Farner, R. Staub, M. Meier ile birlikte projeler yaptı. 1957-1966 Site Kollektif Şirketi'nde, ortak olarak mimarlık çalışmalarına devam etti. 1966'da M H M Metin Hepgüler Müessesesi olarak, Türkiye'deki ilk uluslararası kendimimarlık bürosunu, daha sonra 1969'da İsviçre'de Architects Association Limited Şirketi'ni kurdu. Türkiye’nin prestij projesi olarak planlanan ‘Ay-Yıldızlı Ada’ için mimari patent haklarını alan Mimar MetinHepgüler’in projesi bakanlıklara sunuldu.
DUBAİ kıyılarına yapılan Palmiye Adası’nın benzeri bir projeyi Türkiye’de de yapmak için düğmeye basıldı. ‘Ay-Yıldız’ şeklinde yapılması planlanan dev yapay ada 2.4 milyar dolara mal olacak. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Çılgın Proje’ olarak gösterdiği ‘Kanal İstanbul’dan çıkan hafriyatın kullanılacağı yapay ada için International Turkish Architects Corps Yönetim Kurulu Başkanı Metin Hepgüler’in hazırladığı proje Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sunuldu. İzmir ya da Ay-güneş veya Ay-Yıldızın üst yapılarının tüm projeleri ITAC Corporation/USA ve Metin Hepgüler tarafından hazırlandı. Projenin nereye yapılacağı ise Bakanlıklarla yapacağımız gorüşmeler sonucu netlik kazanacak. Hepgüler'in, 181 .dülü, 42 yurtiçi, 29 uluslararası birincilik .dülü vardır. 13 milyon 380 bin metrekare realizasyonla "Yaşayan Efsane", "Asrın Sinan'ı", "IBC Best Performer Architect", "Milletlerarası Meslek Lideri" seçilmiş, "George Washington Madalyası" ile odüllendirildi.
- Hizmet alanları
- istanbul
- Kültür / Sanat
- International
- international architectural design
- Şirket ödülleri
- 1981 Cumhurbaşkanı Özal tarafından ‘Türkiye’nin şeref temsilcisi’ ünvanı verilmesi, 1986-87 Metin Hepgüler (Architects Association Limited /CH)’in ENR /USA tarafından ‘Dünyanın önde gelen en iyi 200 bürosu seçiminde mimar olarak birinci’ gösterilmesi, 1988 ETH – Zürih tarafından Dizayn Profesörü olarak davet edilmesi, 1988 USA yayını E N R tarafından ‘Milletlerarası en iyi performans gösteren üçüncü mimar’ ünvanı verilmesi, 1988 Who is Who tarafından ‘Dünya rekortmeni mimar’ ünvanı verilmesi, (158 tasarım ödülü, 44 birincilik) 1989 ENR / USA tarafından ‘Dünyanın en iyi performans gösteren mimarı’ ünvanına layık görülmesi, 1990 ENR / USA tarafından ‘Dünyanın önde gelen en iyi 200 bürosu seçiminde mimar olarak birinci’ gösterilmesi, 1991 California Poly Tec. tarafından Dizayn Profesörü olarak davet edilmesi, 1991 Türkiye’deki Milli Parkların planlanması için, Cumhurbaşkanı ve Orman Bakanlığı tarafından davet edilmesi, 1992 Performansıyla “dünya rekoru” kırması / Who is Who in the world / USA, 1995 Süleyman Demirel Üniversitesi’ne profesör olarak davet edilmesi, 1995 ABI Araştırma yönetim kuruluna üye seçilmesi, 17 Mart 1995, 1995 İngiltere-Cambridge IBC kuruluşu danışma kuruluna üye seçilmesi,17 Mart 1995, 1996 Amerikan Biyografi Araştırma Enstitüsü’nce “Ömür Boyu Dost Aza” ünvanı verilmesi, 19 Nisan 1996, 2000 ABI / American Biography Centre yayınlarında, ‘20. yüzyılın önde gelen 500 liderinden biri’ olarak gösterilmesi, 2000 IBC – Cambridge / UK tarafından “Milletlerarası Başarılı Liderler”den biri olarak seçilmesi, 2001 ABI / American Biography Centre tarafından “üstün başarlarından ötürü dünyanın 5.000 kişisinden biri” olarak seçilmesi, 2002 Cambridge / UK tarafından ‘Avrupa’nın 500 liderinden biri’ olarak seçilmesi, 2000-02 Ödül-proje performansıyla dünya rekoru kırması /Who is Who+CNN/ USA, 2003 Ödül-proje performansıyla dünya rekoru kırması /Who is Who+CNN/ USA, 2003 IBC – Cambridge / UK tarafından ‘Yaşayan Efsane’ seçilmesi, 2003 IBC – Cambridge / UK tarafından ‘Yılın Milletlerarası Eğitimcisi’ olarak seçilmesi, 2003 Amerika’da milletlerarası iş liderleri kurumuna seçilmesi, 2003 BMW- İstinye / Çelik Yapı Projesi Ödülü ve BMW’nin en iyi binası seçilmesi, 2004 IBC tarafından ‘Yılın Adamı’ seçilmesi, 2004 ‘Asrın Mimar Sinan’ı’ seçilmesi, 2005 IBC tarafından “Yılın Uluslararası Profesyoneli” seçilmesi, 2006 Who is Who in the world/USA tarıfından “Dünya Rekortmeni Mimar” olarak seçilmesi, 2006 İstanbul’da ilk ekolojik yüksek katlı bina projesinin yapılması, Milletlerarası basında “Dünyanın en iyisi” olarak yazılması, 2008 XI. Mimarlık Sergisi ve Ödülleri’nde Levent Ekolojik Gökdelen Projesi ile “Fikir Sunumm Dalı’nda” ödül kazanılması, 2009 IBC-Cambridge / UK tarafından “Yetenek ve Simgesel Başarılar ile Beynelmilel George Washington Başkanlık Ödülü”’nün (The International President’s Award For The Iconic Achievements) verilmesi, 2009 Rotary Kulubü Derneği tarafından “Mimarlık Dalında Meslek Hizmet Ödülü” verilmesi, 2010 “T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Ödülü”’nün (Türk mimarisine yaptığınız değerli katkılardan dolayı şükranlarımızı sunarız. Plaket ve Mimar Sinan’ın yaptığı tek resim verilmiştir) verilmesi, ünvanlarına ve ödüllerine layık görülmüştür.
- Adres
-
Istanbul Hilton Otel, Harbiye
34398 İstanbul
Türkiye
+90-2123156060 metinhepguler.com
1931 yılında Kadıköy, Moda’da doğan Metin Hepgüler, oldukça genç yaşta katıldığı ve kazandığı yarışmalarla adını yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da başarıyla tanıtmış ünlü bir mimarımız. Metin Hepguler, 1953 yılında İTÜ lisans ve yüksek lisans eğitimini birincilikle bitirdi. 1955 ve 1957 yıllarında kendi mimarlık bürosunu kurdu ve TMMOB'de yönetici olarak görev aldı. 1960'da Avrupa ve ABD'de Prof.Dr. Salvisberg / Dr. Rohn, F. Doriot, Prof. Beckhard,M. Farner, R. Staub, M. Meier ile birlikte projeler yaptı. 1957-1966 Site Kollektif Şirketi'nde, ortak olarak mimarlık çalışmalarına devam etti. 1966'da M H M Metin Hepgüler Müessesesi olarak, Türkiye'deki ilk uluslararası kendimimarlık bürosunu, daha sonra 1969'da İsviçre'de Architects Association Limited Şirketi'ni kurdu. Türkiye’nin prestij projesi olarak planlanan ‘Ay-Yıldızlı Ada’ için mimari patent haklarını alan Mimar MetinHepgüler’in projesi bakanlıklara sunuldu.
DUBAİ kıyılarına yapılan Palmiye Adası’nın benzeri bir projeyi Türkiye’de de yapmak için düğmeye basıldı. ‘Ay-Yıldız’ şeklinde yapılması planlanan dev yapay ada 2.4 milyar dolara mal olacak. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Çılgın Proje’ olarak gösterdiği ‘Kanal İstanbul’dan çıkan hafriyatın kullanılacağı yapay ada için International Turkish Architects Corps Yönetim Kurulu Başkanı Metin Hepgüler’in hazırladığı proje Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sunuldu. İzmir ya da Ay-güneş veya Ay-Yıldızın üst yapılarının tüm projeleri ITAC Corporation/USA ve Metin Hepgüler tarafından hazırlandı. Projenin nereye yapılacağı ise Bakanlıklarla yapacağımız gorüşmeler sonucu netlik kazanacak.
Hepgüler'in, 181 .dülü, 42 yurtiçi, 29 uluslararası birincilik .dülü vardır. 13 milyon 380 bin metrekare realizasyonla "Yaşayan Efsane", "Asrın Sinan'ı", "IBC Best Performer Architect", "Milletlerarası Meslek Lideri" seçilmiş, "George Washington Madalyası" ile odüllendirildi.