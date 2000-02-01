1931 yılında Kadıköy, Moda’da doğan Metin Hepgüler, oldukça genç yaşta katıldığı ve kazandığı yarışmalarla adını yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da başarıyla tanıtmış ünlü bir mimarımız. Metin Hepgüler, 1953 yılında İTÜ lisans ve yüksek lisans eğitimini birincilikle bitirdi. 1955 ve 1957 yıllarında kendi mimarlık bürosunu kurdu ve TMMOB'de yönetici olarak görev aldı. 1960'da Avrupa ve ABD'de Prof.Dr. Salvisberg / Dr. Rohn, F. Doriot, Prof. Beckhard,M. Farner, R. Staub, M. Meier ile birlikte projeler yaptı. 1957-1966 Site Kollektif Şirketi'nde, ortak olarak mimarlık çalışmalarına devam etti. 1966'da M H M Metin Hepgüler Müessesesi olarak, Türkiye'deki ilk uluslararası kendimimarlık bürosunu, daha sonra 1969'da İsviçre'de Architects Association Limited Şirketi'ni kurdu. Türkiye’nin prestij projesi olarak planlanan ‘Ay-Yıldızlı Ada’ için mimari patent haklarını alan Mimar MetinHepgüler’in projesi bakanlıklara sunuldu.

DUBAİ kıyılarına yapılan Palmiye Adası’nın benzeri bir projeyi Türkiye’de de yapmak için düğmeye basıldı. ‘Ay-Yıldız’ şeklinde yapılması planlanan dev yapay ada 2.4 milyar dolara mal olacak. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Çılgın Proje’ olarak gösterdiği ‘Kanal İstanbul’dan çıkan hafriyatın kullanılacağı yapay ada için International Turkish Architects Corps Yönetim Kurulu Başkanı Metin Hepgüler’in hazırladığı proje Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sunuldu. İzmir ya da Ay-güneş veya Ay-Yıldızın üst yapılarının tüm projeleri ITAC Corporation/USA ve Metin Hepgüler tarafından hazırlandı. Projenin nereye yapılacağı ise Bakanlıklarla yapacağımız gorüşmeler sonucu netlik kazanacak. Hepgüler'in, 181 .dülü, 42 yurtiçi, 29 uluslararası birincilik .dülü vardır. 13 milyon 380 bin metrekare realizasyonla "Yaşayan Efsane", "Asrın Sinan'ı", "IBC Best Performer Architect", "Milletlerarası Meslek Lideri" seçilmiş, "George Washington Madalyası" ile odüllendirildi.