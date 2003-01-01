Lacote Design

Çocuk odası uyumak için boş bir alan değildir. Çocuk, çocuk olmanın tüm hazlarından yararlanmalıdır.

Bunun için de öğrenmek,oynamak ve eğlenmek için masalası bir ortam olmalıdır. Oyun, çağdağ bir yaklaşımla çocuğun kendini iyi ifade ettiği,yeteneklerini fark ettiği,yaratıcı potansiyelini kullanabildiği,dil,zihin,sosyal,duygusal ve motor becerilerini geliştirebilcekleri önemli bir fırsattır.

İşte bu düşünceden yola çıkan Lacote Tasarım Ekibi çocuklarınız için temalı çocuk odalarının öne çıkacağı tasarımları ile sizlere merhaba diyor.