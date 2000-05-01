Konusunda imalatçı/ithalatçı durumunda olan markamızın kuruluşu 01/05/2000'dir. Tamamen kişiye ve projelere özel çözümler üretmekteyiz. Ebat ve detay sınırı yoktur. Problemli havuzları garantili olarak yeniden kullanıma kazandırıyoruz.
- Hizmetler
- Havuz yapımı
- havuz tadilatı
- havuz bakımı
- şişme kapama sistemleri
- liner havuz
- pool liner
- yüzme havuzu yapımı
- Hizmet alanları
- Turkey
- kazakistan
- rusya
- cyprus
- Europe
- Saudi Arabia
- United Arab Emirates
- Middle East
- Europa
- Africa
- Muğla
- Ankara
- İzmir
- Hepsini göster: 13 hizmet alanı
- Adres
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48000 Muğla, Ankara, İzmir
Türkiye
+90-8502145424 www.sidarhavuz.com.tr
Konusunda imalatçı/ithalatçı durumunda olan markamızın kuruluşu 01/05/2000'dir. Tamamen kişiye ve projelere özel çözümler üretmekteyiz. Ebat ve detay sınırı yoktur. Problemli havuzları garantili olarak yeniden kullanıma kazandırıyoruz.