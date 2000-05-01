Bahçem için en ideal yüzme havuzu nasıl olmalıdır?

Bugünkü konumuz kimilerimiz için lüks, kimilerimiz için ise bir vazgeçilmez olan yüzme havuzları. Evet, ne yazık ki herkes bahçesinde bir yüzme havuzuna sahip olacak kadar şanslı değil.

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