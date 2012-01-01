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pRchitect
Medya & Bloggerlar İstanbul
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    • pRchitect, Türkiye’nin mimarlık, iç mimarlık ve yapısal çevre alanında uzmanlaşan ilk kurumsal iletişim danışmanlık firması olarak Mimar, Gazeteci ve İletişimci Yasemin Şener Çobanoğlu tarafından 2012 yılında İstanbul’da kuruldu.
    Medya, iletişim, mimarlık ve tasarım konularında uzmanlaşmış profesyonellerden oluşan kadrosuyla sıradan iletişim firmalarından ayrılan pRchitect, üretimlerine tasarım, mimarlık ve yapı sektörlerinde doğru iletişimin önemini daha iyi anlaşılır kılmak ve toplumdaki tasarım, mimarlık ve çevre bilincinin gelişimine katkıda bulunmak misyonlarıyla devam ediyor. 

    pRchitect‘in iletişim faaliyetleri temel olarak şu ana başlıkları kapsıyor: 

    Hedef kitleye yönelik stratejik pazarlama iletişimi projeleri

    Marka konumlandırma

    Ulusal ve uluslararası basınla ilişkiler ve medya planlama

    Sosyal medya iletişimi ve viral tanıtım

    Kriz iletişimi

    Sosyal sorumluluk projeleri ve sponsorluk yönetimi

    Kurumlarla iletişim

    Ödül ve yarışma katılımları

    Sergi, basın toplantısı ve etkinlik yönetimi

    Kurumsal yayıncılık ve kitap editörlüğü

    Metin yazarlığı ve içerik yönetimi

    Hizmet alanları
    Halkla İlişkiler
    Adres
    Nef Offices Dörtlevent 09, A Blok K:6 D:70 Sanayi Mah. Turan Sok. No: 9 Kağıthane – İstanbul / Türkiye
    34415 İstanbul
    Türkiye
    +90-2128092872 www.prchitect.com
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