pRchitect, Türkiye’nin mimarlık, iç mimarlık ve yapısal çevre alanında uzmanlaşan ilk kurumsal iletişim danışmanlık firması olarak Mimar, Gazeteci ve İletişimci Yasemin Şener Çobanoğlu tarafından 2012 yılında İstanbul’da kuruldu.

Medya, iletişim, mimarlık ve tasarım konularında uzmanlaşmış profesyonellerden oluşan kadrosuyla sıradan iletişim firmalarından ayrılan pRchitect, üretimlerine tasarım, mimarlık ve yapı sektörlerinde doğru iletişimin önemini daha iyi anlaşılır kılmak ve toplumdaki tasarım, mimarlık ve çevre bilincinin gelişimine katkıda bulunmak misyonlarıyla devam ediyor.

pRchitect‘in iletişim faaliyetleri temel olarak şu ana başlıkları kapsıyor:

Hedef kitleye yönelik stratejik pazarlama iletişimi projeleri

Marka konumlandırma

Ulusal ve uluslararası basınla ilişkiler ve medya planlama

Sosyal medya iletişimi ve viral tanıtım

Kriz iletişimi

Sosyal sorumluluk projeleri ve sponsorluk yönetimi

Kurumlarla iletişim

Ödül ve yarışma katılımları

Sergi, basın toplantısı ve etkinlik yönetimi

Kurumsal yayıncılık ve kitap editörlüğü

Metin yazarlığı ve içerik yönetimi