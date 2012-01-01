pRchitect, Türkiye’nin mimarlık, iç mimarlık ve yapısal çevre alanında uzmanlaşan ilk kurumsal iletişim danışmanlık firması olarak Mimar, Gazeteci ve İletişimci Yasemin Şener Çobanoğlu tarafından 2012 yılında İstanbul’da kuruldu.
Medya, iletişim, mimarlık ve tasarım konularında uzmanlaşmış profesyonellerden oluşan kadrosuyla sıradan iletişim firmalarından ayrılan pRchitect, üretimlerine tasarım, mimarlık ve yapı sektörlerinde doğru iletişimin önemini daha iyi anlaşılır kılmak ve toplumdaki tasarım, mimarlık ve çevre bilincinin gelişimine katkıda bulunmak misyonlarıyla devam ediyor.
pRchitect‘in iletişim faaliyetleri temel olarak şu ana başlıkları kapsıyor:
Hedef kitleye yönelik stratejik pazarlama iletişimi projeleri
Marka konumlandırma
Ulusal ve uluslararası basınla ilişkiler ve medya planlama
Sosyal medya iletişimi ve viral tanıtım
Kriz iletişimi
Sosyal sorumluluk projeleri ve sponsorluk yönetimi
Kurumlarla iletişim
Ödül ve yarışma katılımları
Sergi, basın toplantısı ve etkinlik yönetimi
Kurumsal yayıncılık ve kitap editörlüğü
Metin yazarlığı ve içerik yönetimi
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Nef Offices Dörtlevent 09, A Blok K:6 D:70 Sanayi Mah. Turan Sok. No: 9 Kağıthane – İstanbul / Türkiye
34415 İstanbul
Türkiye
+90-2128092872 www.prchitect.com