MMD Groups

MMD INSAAT TURIZM YATIRIM VE ISLETMECILIK olarak firmamız; Danışmanlık, Proje (Mimari Statik, Makine, Elektrik, Zemin etüdü, Rolove, Restitusyon, Restorasyon), Taahhüt, Kontrollük, Dekorasyon, Tadilat ve Emlak hizmetleri vermektedir. Bünyemizdeki Mimar ve Mühendis kadromuzla, her türlü Projeyi hazırlayıp, Zemin etüdünden baslayarak, Yapı Denetim Hizmetlerinin koordinasyonu, Belediye Ruhsat işlemlerinin takibi de dahil olmak uzere butun resmi islemleri saglikli bir sekilde tamamlayip İnşaatın A 'dan Z 'ye her aşamasında Taahhütlük ve Kontrollük hizmeti sunarak imalatı anahtar teslime hazir hale getirmekteyiz. ”Firmamızı ve profesyonel ekibimizi tanımak, projelerinize sunacağımız tekliflerimiz ve hizmetlerimiz hakkında bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz