MMD Groups

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Mimarlar Izmir
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    • MMD INSAAT TURIZM YATIRIM VE ISLETMECILIK olarak firmamız; Danışmanlık, Proje (Mimari Statik, Makine, Elektrik, Zemin etüdü, Rolove, Restitusyon, Restorasyon), Taahhüt, Kontrollük, Dekorasyon, Tadilat ve Emlak hizmetleri vermektedir.   Bünyemizdeki Mimar ve Mühendis kadromuzla, her türlü Projeyi hazırlayıp, Zemin etüdünden baslayarak, Yapı Denetim Hizmetlerinin koordinasyonu, Belediye Ruhsat işlemlerinin takibi de dahil olmak uzere butun resmi islemleri saglikli bir sekilde tamamlayip İnşaatın A 'dan Z 'ye her aşamasında Taahhütlük ve Kontrollük hizmeti sunarak  imalatı anahtar teslime hazir hale getirmekteyiz. ”Firmamızı ve profesyonel ekibimizi tanımak, projelerinize sunacağımız tekliflerimiz ve hizmetlerimiz hakkında bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz

    Hizmetler
    • Mimari Proje
    • Statik Proje
    • iç mimari
    • Rölöve
    • Restitüsyon
    • Restorasyon Projesi
    Hizmet alanları
    İzmir, Turkey, ve International
    Adres
    Donanmacı Mahallesi,Şehit Ersin Temel Çevik Sokak NO:4/1 Karsıyaka-İZMİR
    35000 Izmir
    Türkiye
    +90-2323693528 www.mmdgroups.com
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